Dónde ver “500 días con ella”, la romántica película basada en hechos reales que conmovió a miles con una desgarradora trama

Con el avance de la tecnología, los servicios de streaming más consumidos del mundo no han dejado de estrenar nuevas e impactantes ficciones. Además, plataformas como Netflix, Prime Video y Disney+, han optado por sumar a sus respectivas plataformas propuestas audiovisuales que se estrenaron en años pasados con el fin de entretener a sus respectivas audiencias.

Un claro ejemplo de ello, se evidenció recientemente, cuando el equipo de Prime Video empezó a visibilizar nuevamente la película 500 días con ella, una ficción que se lanzó durante el 2009, pero sigue generando todo tipo de reacciones en la actualidad.

La película en cuestión dura menos de dos horas y está basada en hechos reales, aunque añadieron también escenas de ficción. Según el guionista Scott Neustadter, tal cinta refleja la relación que en su momento tuvo con su exnovia llamada Jenny Beckman, quien, con el pasar de los años, le dejó un gran aprendizaje personal.

La película sugerida dura 1 hora con 35 minutos.

De qué trata la película 500 días con ella

Según la reseña ofrecida por Prime Video, esta película sigue a Tom Hansen, un joven arquitecto que trabaja escribiendo tarjetas de felicitación y está obsesionado con encontrar su “alma gemela”. La trama se complica con la llegada de Summer Finn a su oficina, puesto que la mujer en cuestión desata una obsesión en el protagonista difícil de controlar.

Tom la idealiza como la encarnación del amor verdadero, ignorando una verdad peligrosa: Summer no cree en el compromiso ni en las etiquetas. La historia de la película de Prime Video se desarrolla en los 500 días de relación que ambos forjan, donde se visibiliza cómo las expectativas pueden destruir cualquier tipo de conexión.

La película de Prime Video también destaca cómo el ser humano puede negarse a aceptar la realidad por miedo a perder eso que tanto anhela. El final de la trama es un golpe de efecto que te dejará sin aliento y te invitará a reflexionar sobre los distintos temas abordados.

Reparto de la película 500 días con ella

Joseph Gordon-Levitt como Tom Hansen.

Zooey Deschanel como Summer Finn.

Chloë Grace Moretz como Rachel Hansen.

Geoffrey Arend como McKenzie.

Matthew Gray Gubler como Paul.

Clark Gregg como Vance.

Tráiler de la película 500 días con ella