Netflix: la exitosa serie de terror explícito y escenas sobrenaturales que tienes que ver antes que la censuren

Para la época de Navidad, Netflix no solo destaca dentro de su catálogo de ofertas películas de romance y comedia, sino que también ofrece ficciones de terror para aquellos que les apasione dicho género cinematográfico.

Tal hecho se evidenció recientemente, cuando el servicio de streaming más consumido del mundo visibilizó con fuerza una famosa serie de dos temporadas que, tras su estreno mundial, conquistó a todos.

La primera temporada de la serie se estrenó durante el 2019 y tiene 10 capítulos. Luego, lanzaron una segunda temporada en 2020 con 10 capítulos que dejaron a más de uno en shock. La trama de la ficción tiene elementos de drama, fantasía y horror psicológico.

La serie de Netflix tiene 20 capítulos en total.

La serie previamente referenciada se llama NOS4A2 que significaría Nosferatu y está basada en la novela del mismo nombre escrita por Joe Hill (hijo de Stephen King).

De qué trata la serie NOS4A2

Según la reseña destacada en la plataforma de Netflix, la trama de la serie se centra en Victoria ‘Vic’ McQueen, una joven que es capaz de encontrar objetos perdidos y viajar a través del espacio utilizando un puente que aparece y desaparece. Su vida da un giro inesperado cuando choca con la existencia de Charlie Manx, un ser inmortal que se alimenta de las almas de los niños.

Manx es la personificación del deseo más retorcido; usa un Rolls-Royce Wraith de 1938 para secuestrar infantes y llevarlos a un lugar llamado Christmasland, con un retorcido paisaje invernal de su imaginación, donde siempre es Navidad y la infancia es eterna debido a la vida de los niños tomada.

El conflicto que se desarrolla en la serie de Netflix es una lucha de vida o muerte, puesto que Vic se convierte en la única esperanza para detener esta masacre infantil, enfrentándose a un dilema moral que la lleva al límite de la cordura. La ficción explora la traición de su propia mente y la necesidad urgente de detener a este villano que parece invencible.

La serie de Netflix se titula NOS4A2.

Reparto de la serie NOS4A2

Ashleigh Cummings como Victoria ‘Vic’ McQueen.

Zachary Quinto como el aterrador Charlie Manx.

Ólafur Darri Ólafsson como el espeluznante Bing Partridge.

Virginia Kull como Linda McQueen.

Ebon Moss-Bachrach como Chris McQueen.

Jahkara Smith como Maggie Leigh.

Karen Pittman como Angela Brewster.

Chris McKinney como Wayne McQueen.

Ashley Roman como Hailey.

Darby Camp como Haley Smith.

Paul Schneider como Jonathan “The Wraith”.

Jonathan Langdon como Lou.

Tráiler de la serie NOS4A2