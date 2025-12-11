Netflix: la película de amor prohibido no apta para menores que impacta con un sorprendente final explícito

Mientras se transita la época más linda del año, Netflix decidió seguir actualizando su catálogo de ofertas con ficciones sumamente atractivas. Entre tanto, el servicio de streaming más consumido del mundo desenterró una película que, en su momento, generó todo tipo de opiniones.

La cinta en cuestión dura 1 hora y 50 minutos, lo que en líneas generales se traduce a 110 minutos. No obstante, desde Netflix subrayan que esta propuesta es una ficción estadounidense no apta para menores de edad.

El film desarrolla una historia de romance, drama adulto y contenido LGBTQ+ que sobresale desde el primer minuto. La película previamente referenciada originalmente se llama A Perfect Ending, lo que al español se traduciría como Un Final Perfecto.

La película de Netflix sugerida dura 1 hora con 54 minutos.

De qué trata la película A Perfect Ending

Según la reseña oficial de Netflix, la historia central de la película se focaliza en Rebecca, una mujer madura que, tras enfrentar una dolorosa pérdida, se siente atrapada en la soledad y la incomprensión de su propia familia.

El drama real de la película empieza cuando Rebecca conoce a Jessica, una joven abogada completamente diferente a ella. La conexión es inmediata, dando inicio a una intensa relación que desafía todas las normas sociales y familiares.

La película de Netflix explora la valentía de seguir el deseo en la adultez, las mentiras que se dicen por amor y el alto costo de la traición a uno mismo y a los demás.

La película recomendada de Netflix se llama A Perfect Ending.

Reparto de la película A Perfect Ending

Jessica Clark como Jessica Hodge.

Bárbara Niven como Rebecca.

John Heard como Mason.

Kerry Knuppe como Laura Hodge.

Rebecca Staab como Samantha.

Cathy DeBuono como Rachel.

Tráiler de la película A Perfect Ending