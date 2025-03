Netflix no deja de sorprender con sus producciones. Tras el estreno de algunas series como “Envidiosa”, acumuló alrededor de 60.4 millones de visualizaciones y 300 millones de suscriptores, generando un récord sin precedente en el sector multimedia.

Los contenidos aclamados por el público suelen combinar el drama con un toque de comedia. Un ejemplo de ello es “Welcome to the family” (“Bienvenidos a la familia”, en español) la serie de mexicana que, a solo un día de su estreno en la plataforma, ya acaparó todas las miradas.

Netflix: sinopsis oficial de Bienvenidos a la familia

“Es madre soltera, está en la ruina y el padre la borró del testamento antes de morir. Eso sí, también sacó a la segunda esposa. ¿Quién diría que la muerte las uniría?“, aseveró la sinopsis presentada por Netflix.

De qué se trata Bienvenidos a la familia, disponible en Netflix

“Bienvenidos a la familia” abarca la historia de Cristina, una madre soltera que pierde su apartamento por culpa de los negocios de su padre. Decidida a recuperar la propiedad que tanto luchó, se dispone a hablar con su progenitor después de muchos años. Sin embargo, no todo salió como esperaba: durante la discusión, el exsenador sufre un ataque cardíaco y muere.

Netflix: la serie de comedia que rompió todos los esquemas y es de las más vistas en 2025

Luciana, esposa del padre de Cristina, llama a los paramédicos y acusa a su hijastra de haberlo matado. Sin embargo, al descubrir que no está incluida en el testamento, decide conformar una alianza con Cristina para esconder el cuerpo y modificar el testamento para beneficio de ambas.

Netflix: la serie de comedia que rompió todos los esquemas y es de las más vistas en 2025

Netflix: reparto de Bienvenidos a la familia

Marimar Vega

Erika Buenfil

Ana Layevska

Martín Altomaro

Carla Adell

Arturo Beristáin

Gerardo Taracena

Alondra García

Santiago Colores

Ricardo Selmen

Erick ElíasJezzini

Ficha técnica de Bienvenidos a la Familia

Lugar de origen: México

Lenguaje: Español

Público dirigido: mayores de 16 años

Género : comedia, crimen y thriller.

Cantidad de capítulos: 8

Netflix: tráiler oficial de Bienvenidos a la Familia