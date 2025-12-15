Netflix: la serie de 8 capítulos sin censuras que arrasó en las tendencias globales con una historia de romance explícito

Tras haber estrenado algunas impactantes series asiáticas durante el transcurso del mes en curso, dentro de Netflix ganaron visibilidad las ficciones que, en su momento, fueron mundialmente populares.

Tal es el caso de la serie de Taiwán que se recomendará a continuación. La apuesta sugerida de Netflix salió en 2024, pero su impacto sigue vigente en la actualidad. Desde la plataforma también se remarca que este drama no es apto para menores de edad por su contenido explícito.

En cuanto a los capítulos se refiere, la serie tiene un total de 8 episodios que duran entre 43 y 58 minutos cada uno, tiempo suficiente para desarrollar una trama de romance, drama psicológico, escenas íntimas y relaciones cotidianas. La ficción referenciada se llama Let’s Talk About Chu, (Alguien como Chu).

La serie de Netflix consta de 8 capítulos y todos estos fueron lanzados durante el 2024.

De qué trata la serie Let’s Talk About Chu

Según la reseña de Netflix, la trama principal de esta serie se centra en Chu Ai, también conocida como “Ai Ai”, una carismática influencer y educadora íntima que trabaja de forma anónima online. Irónicamente, mientras es una experta en aconsejar a miles sobre la intimidad y el placer, su propia vida romántica es un caos explosivo definido por la falta de compromiso y los “amigos con beneficios”.

El conflicto dentro de la trama que hoy se transmite por Netflix se dispara cuando Chu Ai intenta mantener una relación casual, sin ataduras emocionales, con su compañero universitario llamado Chou Ping-ke. Ella cree firmemente que la íntimidad y el deseo pueden separarse del amor. Sin embargo, este experimento amoroso se vuelve peligroso e impredecible cuando los sentimientos comienzan a surgir, amenazando con dinamitar su filosofía de vida.

Paralelamente, la serie de Netflix se convierte en un drama familiar sin precedentes. En términos generales, la ficción expone sin filtros las contradicciones de la intimidad moderna, el impactante choque generacional y el dilema moral entre la tradición y la libertad sexual.

La serie de Netflix recomendada originalmente se llama Let’s Talk About Chu.

Reparto de la serie Let’s Talk About Chu

Chan Tzu-hsuan como Chu Ai (Ai Ai).

Kai Ko como Chou Ping-ke (Ping Ke).

J.C. Lin como Chu Yu-sen.

Kimi Hsia como Chu Wei.

Miao Ke-li como Chu Ye Meizhi.

Umin Boya como Lin Shijie.

Tráiler de la serie Let’s Talk About Chu