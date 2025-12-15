Indignación por la decisión final que Netflix habría tomado sobre la segunda temporada de la serie Olympo

El 20 de junio del 2025, Netflix lanzó la serie Olympo y, rápidamente, esta capturó la atención de muchos. En pocos días, la ficción audiovisual se posicionó dentro de las tendencias globales de la plataforma y los cibernautas empezaron a debatir en masa sobre las historias relatadas en tan solo 8 capítulos y, el final abierto que decidieron darle a la misma.

En simultáneo, los actores de la serie de Netflix dejaron entredicho (durante las promociones de la primera edición) que habría una segunda temporada. Por tal motivo, se pensó que, para la secuela de la ficción, se sabría con exactitud lo que habría pasado con la protagonista principal de la trama, Amaia Olaberria.

Pese a la popularidad que ganó la serie Olympo en poco menos de un año, todo parece indicar que Netflix habría tomado la decisión de no hacer una segunda temporada.

De acuerdo con la página previouslyserie en X, Netflix ya habría descartado la posibilidad de darle continuidad a las historias y personajes que creó dentro de Olympo. Puntualmente, la cuenta en cuestión comunicó lo siguiente: “No sabremos qué pasó con Amaia”.

Luego, la misma cuenta siguió: “La serie de Netflix ha sido cancelada y no habrá una T2. Clara Galle y Agustín Della Corte no han recibido llamada para regresar 6 meses después de su estreno. Podemos confirmar que los equipos ya están inmersos en otros proyectos”.

De esa manera, se supo que Netflix no tendría intenciones de darle continuidad a una de sus series más controversiales. Después de que se conociera la noticia en cuestión, el nombre de la ficción se posicionó dentro de las tendencias de X y los cibernautas se mostraron indignados al respecto.

La serie que, para muchos, tenía ciertas similitudes con Élite, despertó el interés de los suscriptores de Netflix por la competitividad que visibilizaron dentro del mundo de los deportes y todos los obstáculos por los cuales tendrían que atravesar los atletas para formar parte de la élite o, en su defecto, ser reconocidos dentro del rubro.