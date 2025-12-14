Netflix: la película francesa para adultos que se convirtió en un éxito rotundo con su trama de seducción y deseo explícito

Para este fin de semana, Netflix destaca dentro de su catálogo de ofertas múltiples ficciones que se adecuan a los gustos y preferencias de cualquier persona. Dentro de las muchas apuestas del servicio de streaming más consumido del mundo sobresale una llamativa película francesa.

El film en cuestión dura 1 hora con 35 minutos, lo que en líneas generales se traduce a 95 minutos. Después, en cuanto a la fecha de su estreno, esta ficción se expuso primero en el Festival de Cannes del 2019 y, posteriormente, llevaron a cabo su debut en la pantalla chica.

La película dirigida por Rebecca Zlotowski y no apta para menores, se llama Une fille facile (Una chica fácil) y, dentro de su trama, contiene elementos de comedia, romance y escenas para adultos.

De qué trata la película Une fille facile

Según la reseña oficial de Netflix, la trama principal de esta película te lanza de cabeza al vibrante verano de Naïma, una adolescente de 16 años en la lujosa Cannes. Su vida da un giro explosivo con la llegada de su prima mayor, Sofía, una mujer de 22 años con un estilo de vida hedonista y sin límites. Sofía es sensual, desafiante, y atrae el peligro con cada movimiento.

Naïma, aún inocente y buscando su camino, se ve irresistiblemente fascinada por la osadía de Sofía. Las protagonistas de la película de Netflix se sumergen en un mundo de yates de lujo, encuentros con hombres millonarios y relaciones basadas en el deseo y el intercambio. Es una travesía iniciática que la confronta con los juegos de poder, el dinero y la cosificación en la Costa Azul.

Esta película de Netflix no teme mostrar las escenas explícitas y la amoralidad de este estilo de vida. La confrontación entre la ingenuidad de Naïma y la peligrosa libertad de Sofía te mantendrá pegado a la pantalla. Es una lucha interna sobre los valores y lo que realmente significa ser “libre” en un mundo materialista.

Reparto de la película Une fille facile

Zahia Dehar como Sofia.

Mina Farid como Naïma.

Benoît Magimel como Philippe.

Nuno Lopes como Andrès.

Clotilde Courau como Calypso.

Tráiler de la película Une fille facile