Netflix: la romántica película para adultos que desató la locura global con su caótica y atractiva trama

Durante el año en curso, Netflix complació a su audiencia con el estreno de múltiples ficciones. Entre tantos lanzamientos, el servicio de streaming más consumido del mundo impactó con una romántica película estadounidense que, hasta la fecha, sigue dando de qué hablar.

La película en cuestión salió en febrero de 2025, fue dirigida por Mark Waters para Netflix y dura 99 minutos, lo que en líneas generales se traduce como 1 hora con 39 minutos.

El film con elementos de romance y comedia dentro de su drama originalmente se llama La Dolce Villa y no está basada en hechos reales, fue creada únicamente para el entretenimiento comercial de la plataforma.

La película se estrenó 13 de febrero de 2025.

De qué trata la película La Dolce Villa

Según la reseña oficial de Netflix, la trama principal de esta película se centra en Eric, un padre viudo que viaja a Italia con una misión: evitar el error abismal de su hija, quien ha comprado una villa en ruinas. Lo que comienza como una intervención familiar desesperada, se transforma en un conflicto mucho más peligroso.

La verdadera explosión dramática de la película de Netflix llega cuando Eric conoce a la alcaldesa local, Francesca. Es así como el protagonista se enfrenta a la traición de sus propias reglas al sentir un deseo que jamás esperó, poniendo en riesgo toda su vida. ¡Esta lucha interna es absolutamente impactante y tiene escenas que no son aptas para todos!

La película de Netflix sugerida se llama La Dolce Villa.

Reparto de la película La Dolce Villa

Scott Foley como Eric (El padre viudo que viaja para “rescatar” a su hija y termina atrapado en un romance inesperado).

Violante Placido como Francesca (La carismática alcaldesa local que pondrá de cabeza la vida de Eric).

Maia Reficco como Olivia (La hija que compra la villa en ruinas y desata todo el conflicto familiar).

Giuseppe Futia como Giovanni (El joven local que ayuda con la villa y se convierte en un punto clave del drama).

Tráiler de la película La Dolce Villa