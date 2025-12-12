Netflix: la explícita serie taiwanesa no apta para menores que rompió el internet con un drama oscuro de amor y venganza

Durante el mes de noviembre, Netflix generó todo tipo de disturbios con el estreno de una serie que, sin duda alguna, obsesionó a millones. Después de haber causado impacto con dicha ficción, el servicio de streaming más consumido del mundo lanzó de manera oficial la secuela, misma que llegó para revelar todos los secretos ocultos de la primera parte.

Para ser más explícitos, el 13 de noviembre del año en curso Netflix sacó la primera parte de la serie Si no hubiera visto el sol con un total de 10 episodios y, este 11 de diciembre, salió la secuela.

La secuela referida de la serie también cuenta con 10 episodios y, dentro de la trama, destaca elementos de crimen, thriller psicológico, misterio, drama y romance. Para el último trimestre del año, Netflix apostó y ganó con el lanzamiento de esta impresionante ficción que rápidamente recibió múltiples críticas favorables por parte de la audiencia.

La segunda parte de la serie de Netflix cuenta con 10 capítulos en total.

De qué trata la serie Si no hubiera visto el sol T2

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama principal de la secuela de esta serie profundiza en el oscuro pasado del protagonista y revela de una manera cruda la obsesión que desarrolló por el que fue su primer amor.

En consecuencia, la serie también visibiliza la culpa y el misterio psicológico que hay detrás de las acciones ejecutadas por el protagonista principal de la trama, mientras que una nueva mujer se interesa por él.

Como parte del cierre, Netflix finalmente devela todos los oscuros secretos que se ocultaron en la primera parte de la historia, misma que relata un brutal crimen de venganza que cambió para siempre la vida de todos los involucrados.

La serie de Netflix se llama Si no hubiera visto el sol PT2.

Reparto de la serie Si no hubiera visto el sol T2

Tseng Jing Hua como Li Jen-Yao.

Moon Lee como Chiang Hsiao-tung.

Chiang Chi como Zhou Pin-yu.

Wang Chuan como Detective Lin.

Liu Kuan-Ting como Wang Hao-Cheng.

Shan-Chien Tan como Wang Yu- hsiang.

Victoria Chiang como Chou Pin-Yu.

Tráiler de la serie Si no hubiera visto el sol T2