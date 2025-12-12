Netflix: la serie de crimen que enloqueció a todos y se convirtió en el fenómeno mundial más visto del mes

Como parte de las tendencias actuales, Netflix empezó a visibilizar dentro de su plataforma una serie que, tras su estreno, revolucionó las redes sociales. La producción en cuestión es de origen estadounidense y fue filmada en Nueva Orleans.

Cabe mencionar que, la serie que próximamente se recomendará dentro de este artículo salió en el 2024, pero hoy se encuentra dentro de las ficciones de Netflix más consumidas del 2025.

La serie cuenta con 6 capítulos en total y estos duran entre 40 y 50 minutos cada uno. Además, Netflix remarca que en la historia que se desarrolla dentro de esta ficción hay elementos innovadores de drama criminal, suspenso y venganza. Ahora bien, la producción que tanto se referenció previamente se llama Parish.

De qué trata la serie Parish

Según la reseña que se destaca a través de la plataforma de Netflix, la trama principal de esta serie se centra en Gregory Parish, un hombre que, tras una tragedia personal devastadora, se encuentra al borde del abismo financiero y emocional. Lo que era una vida respetable en Nueva Orleans se convierte en una lucha cruda por la supervivencia.

El giro de la trama que destaca la serie ocurre cuando Parish, desesperado por proteger a su familia de la ruina, acepta un trabajo como chófer. Pero este no es un empleo cualquiera: está al servicio de una poderosa y oscura organización criminal. De la noche a la mañana, este hombre ordinario pasa a formar parte de una red de tráfico ilegal.

La historia central de la serie de Netflix es una narrativa sobre el precio de la supervivencia y hasta dónde está dispuesto a llegar un padre para no perderlo todo. ¡La tensión es inmanejable!

Reparto de la serie Parish

Giancarlo Esposito como Gracián “Gray” Parish.

Zackary Momoh como Shepherd Tonghai / The Horse.

Paula Malcomson como Rose Parish.

Skeet Ulrich como Colin Broussard.

Ivan Mbakop como Zenzo Tongai.

Bonnie Mbuli como Shamiso Tongai.

Arica Himmel como Makayla Parish.

Tráiler de la serie Parish