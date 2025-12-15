Netflix: la película prohibida con escenas explícitas que dominó las tendencias globales mediante una trama sin filtros

Las películas y series de romance están dominando las tendencias en la actualidad y, es por ello que, dentro de este artículo, se recomendará una cinta de Netflix que fue muy popular en su momento, pero en la actualidad está oculta para algunos suscriptores.

La película en cuestión dura 1 hora con 33 minutos en total y se estrenó mundialmente durante el Festival de Cine de Tribeca el 20 de abril del año 2018. Posteriormente, la ficción fue lanzada en los formatos de streaming como Netflix y, desde entonces, la trama ganó una gran fama global.

La apuesta audiovisual de Netflix se llama Duck Butter y, fue muy aclamada por la crítica debido al enfoque principal de la intimidad entre dos mujeres que se aborda mediante escenas explícitas y como parte de un experimento social.

La apuesta de Netflix es una comedia dramática independiente de 2018.

De qué trata la película Duck Butter

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la trama principal de esta película se centra en Naima y Sergio, dos mujeres que acaban de conocerse y deciden embarcarse en un pacto dramático y peligroso: pasar 24 horas continuas juntas, sin separarse ni un segundo, intentando crear intimidad profunda y conexión real en un tiempo récord. La regla de oro es hacer el amor cada hora, sin falta.

Durante el transcurso de la historia, que se proyecta a través de la pantalla de Netflix, la tensión se vuelve palpable a medida que pasan las horas. La película explora de manera cruda y sin filtros la rapidez con la que el deseo ardiente y la fascinación pueden transformarse en frustración, celos y traición. Los protagonistas se ven forzados a confrontar sus miedos, sus inseguridades y sus dilemas morales sobre lo que realmente significa la conexión.

La crítica ha calificado la película de impactante por su enfoque en la vulnerabilidad y en la parte emocional de la mujer.

La serie sugerida de Netflix originalmente se llama Duck Butter.

Reparto de la película Duck Butter

Alia Shawkat como Naima/Nima.

Laia Costa como Sergio.

Mae Whitman como Ellen.

Hong Chau como Glow.

Kumail Nanjiani como él mismo (Jake).

Mark Duplass como él mismo.

Jay Duplass como él mismo (Jay).

Kate Berlant como Kate.

Tráiler de la película Duck Butter