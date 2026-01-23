Netflix: la serie colombiana basada en hechos reales que impacta con sus 64 capítulos

Las producciones internacionales no han dejado de sobresalir en la plataforma de Netflix. Un claro ejemplo de ello se puede evidenciar en la actualidad, con el destaque especial que recae sobre la serie colombiana del momento.

Esta apuesta audiovisual producida por Caracol Televisión se añadió a la plataforma de Netflix el 5 de enero de 2026 y cuenta con un total de 64 capítulos, dentro de los cuales se exploran las distintas etapas de vida de la protagonista.

El título original de la serie es Defying Destiny, pero dentro de la plataforma de Netflix figura como María, la caprichosa. Por último, pero no menos redundante, hay que señalar que la historia principal de dicha producción está basada en hechos reales.

Más exactamente, la serie que hoy ofrece Netflix se inspira en la vida de la líder sindical afrocolombiana María Roa Borja y en el libro Soñar lo imposible de Paula Moreno.

De qué trata la serie María, la caprichosa

De acuerdo con la reseña que figura en la plataforma de Netflix, esta serie sigue la vida de María Roa Borja, una mujer colombiana cuya juventud se ve marcada por un embarazo adolescente que frustra su sueño de ser maestra, pero que no apaga su determinación de luchar por justicia y dignidad.

A lo largo de sus años, la protagonista de esta serie pasa de trabajar como empleada doméstica —testigo de la explotación y la falta de derechos de quienes hacen ese trabajo— a convertirse en una líder social que organiza a otras mujeres para exigir reconocimiento legal, mejores condiciones laborales y respeto, enfrentando tensiones familiares, desigualdades sociales y prejuicios en un recorrido que la transforma en un símbolo de resistencia y esperanza.

Reparto de la serie María, la caprichosa

Karent Hinestroza como María Roa Borja (etapa adulta).

Paola González como María (etapa joven).

Marggy Selene Valdiris como María (niña).

Sebastián Eslava como Juan Manuel.

Carolina Cuervo como Doña Sonia.

Julián Díaz como Don Manuel.

Indhira Serrano como Pérxides Borja.

Bárbara Perea como Irma.

Paola Moreno como Tulia.

Valeria Caicedo como Francy.

Carlos Carvajal como Claudio / Claudio Vélez.

Jhon Álex Toro como Bernabé.

Daniel Toro como Edwin (joven).

Andrés Juan como Diego Vélez.

Bryan Mina como Fernando.

Tráiler de la serie María, la caprichosa