Furor en Netflix: la novela colombiana de 100 capítulos que conquistó al mundo con una trama irresistible

Dentro de la plataforma de streaming más consumida de la Argentina, Netflix, figura un Top 10 de las producciones más vistas en la actualidad. Como parte de esas propuestas audiovisuales sobresale una novela colombiana que, sin duda alguna, cautivó a millones.

La telenovela en cuestión originalmente fue producida por Estudios RCN y, tras su paso por la televisión colombiana, Netflix la añadió a su catálogo de ofertas. Esta producción es un remake moderno de la popular serie (del mismo nombre) creada por Mónica Agudelo y lanzada en 2006.

La novela previamente recomendada se titula La hija del mariachi y cuenta con 100 capítulos en total que duran menos de 60 minutos cada uno. Es importante mencionar que, a diferencia de la versión clásica, este remake incorpora elementos narrativos más contemporáneos mientras mantiene el espíritu de la trama que hizo famosa a la historia original.

La serie fue recientemente agregada en la plataforma de Netflix.

De qué trata La hija del mariachi

De acuerdo con la reseña que hoy destaca en Netflix, la novela sugerida cuenta la historia de Rosario Guerrero, una talentosa cantante colombiana que lucha por hacerse un lugar en el mundo del mariachi dominado por hombres, mientras su amor y destino se entrelazan con Emiliano, un empresario mexicano que llega a Colombia escapando de una acusación grave y ocultando su verdadera identidad.

Entre música ranchera, pasión y secretos, los protagonistas de esta novela enfrentarán desafíos, rivalidades y traiciones en el emblemático Plaza Garibaldi, donde también se exploran temas de redención, amor y el poder de la música para transformar vidas.

La hija del mariachi es la serie del momento en Netflix.

Reparto de La hija del mariachi

Essined Aponte como Rosario Guerrero.

Roberto Romano como Emiliano Sánchez Gallardo / Francisco Lara.

Brian Moreno como Manuel Rondón “El Coloso de Jalisco”.

Marcela Gallego como Raquel Santana.

Ilenia Antonini como Ivel Burgos.

Francisco Avendaño como Eduardo Sánchez Gallardo.

Vanessa Silva como Cristina Sánchez Gallardo.

Ignacio Riva como Miguel Corona.

Tommy Vásquez como Chile Bazán.

Sofía Lama como Guadalupe Morales.

Julián Trujillo como Gregorio Bernal.

Tuto Patiño como Fernando Molina “El Milamores”.

Santana Rosa como Katia Mora.

Ramsés Ramos como Sigifredo.

Juan Cruz como Jarvar Mota “Mañanitas”.

Denia Agalianou como Miranda.

Tráiler de La hija del mariachi