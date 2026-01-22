Netflix: la serie turca de drama y romance que conquista al mundo

Durante los últimos 5 años, Netflix amplió su catálogo de ofertas y, entre tanto, añadió numerosas series y películas internacionales. Una de las tantas producciones que hoy destaca de manera significativa es de origen turco y cuenta con dos temporadas.

La serie que combina elementos de drama y comedia juvenil dentro de su relato, lanzó su primera temporada en 2020 y, tras el éxito de esta, estrenó una segunda edición en 2021. Cada una de las entregas tiene 8 capítulos que duran entre 35 y 45 minutos cada uno.

La apuesta audiovisual de Netflix originalmente se titula Aşk 10, pero en Latinoamérica sobresale como Amor 101 dentro del buscador de la plataforma.

La serie sugerida de Netflix tiene 16 capítulos en total.

De qué trata la serie turca Amor 101

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama principal de esta serie turca se centra en un grupo de adolescentes inadaptados de Estambul que unen fuerzas para hacer que su profesora se enamore del profesor de educación física y así lograr que ella no abandone la escuela, debido a que es la única docente que los respalda en sus respectivas travesuras. Todo esto ocurre mientras los jóvenes lidian con sus propios conflictos personales y familiares.

Cada uno de ellos enfrenta miedos y secretos que reflejan la complejidad de la adolescencia, desde la rebeldía hasta la búsqueda de aceptación y amor. A medida que elaboran planes para cambiar la vida de su profesora, también descubren cómo sus propias vidas pueden transformarse a través de la amistad, la solidaridad y el aprendizaje de enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

Esta serie de Netflix combina drama, humor y momentos de ternura, mostrando cómo la juventud puede ser un tiempo de errores, descubrimientos y profundas conexiones humanas.

La serie turca de Netflix se llama Amor 101.

Reparto de la serie turca Amor 101

Mert Yazıcıoğlu como Sinan.

Alina Boz como Eda.

Kubilay Aka como Kerem.

Selahattin Paşalı como Osman.

İpek Filiz Yazıcı como Işık.

Pınar Deniz como Burcu (la profesora).

Kaan Urgancıoğlu como Kemal (el entrenador).

Tráiler de la serie turca Amor 101