Netflix: la película romántica que destrozó corazones con su desgarradora historia

Dentro del amplio catálogo de ofertas de Netflix se encuentra una película que, sin duda alguna, te cautivará de principio a fin. El film estadounidense en cuestión es de romance y tiene dentro de su trama elementos musicales y una historia realmente dramática.

La cinta se estrenó en 2022, pero sigue generando todo tipo de opiniones en la actualidad. De acuerdo con la crítica general, esta apuesta audiovisual de Netflix es perfecta para ver durante cualquier día de la semana.

La película previamente referenciada se llama Corazones malheridos (Purple Hearts) y la trama principal dentro de la misma es una adaptación de la novela homónima de la autora Tess Wakefield, publicada en 2017.

La película de Netflix sugerida dura 2 horas.

De qué trata la película Corazones malheridos

De acuerdo con la reseña de Netflix, la película sugerida cuenta la historia de Cassie, una joven aspirante a cantante que lucha por mantener a flote su carrera y pagar sus costosos medicamentos, y Luke, un infante de la Marina con sus propios problemas financieros y personales.

Ante dificultades económicas, los protagonistas de la película acuerdan casarse por conveniencia para obtener beneficios militares y seguridad médica, sin amor entre ellos al principio. Sin embargo, conforme comparten experiencias y desafíos, especialmente cuando Luke se ve envuelto en el peligro y la tragedia, sus sentimientos evolucionan y lo que empezó como un trato práctico se transforma en una conexión emocional real que cambia sus vidas para siempre.

Reparto de la película Corazones malheridos

Sofia Carson como Cassie Salazar.

Nicholas Galitzine como Luke Morrow.

Chosen Jacobs como Frankie.

John Harlan Kim como Toby.

Kat Cunning como Nora.

Linden Ashby como Jacob Morrow Sr.

Anthony Ippolito como Johnno.

Scott Deckert como Jacob Morrow Jr.

Sarah Rich como Hailey.

Loren Escandon como Marisol Salazar.

Breana Raquel como Riley.

Nicholas Duvernay como Armando.

Asante Jones como el Coronel Yarvis.

A.J. Tannen como el Dr. Grayson.

Tráiler de la película Corazones malheridos