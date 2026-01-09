Netflix: la romántica película que hará que mires distinto a tu mejor amigo con una historia que impacta

Como forma de sorprender y complacer a los suscriptores, Netflix estrenó, este 9 de enero de 2026, una nueva película estadounidense. La propuesta audiovisual en cuestión contiene dentro de su trama elementos de romance y drama que impactan desde el primer minuto.

El film que se recomendará a continuación es una adaptación cinematográfica de la exitosa novela homónima escrita por Emily Henry, publicada en 2021. En cuanto a la duración se refiere, esta apuesta es de rápido consumo, ya que su historia se narra en 1 hora 7 49 minutos.

Ahora bien, en el buscador de Netflix, la película originalmente se titula People We Meet on Vacation, pero en Latinoamérica sale como: Gente que conocemos en vacaciones.

De qué trata la serie People We Meet on Vacation

De acuerdo con la reseña que se refleja a través de la plataforma de Netflix, la historia de esta película se centra en Poppy y Alex, dos mejores amigos con personalidades opuestas que, tras una década de viajes anuales, pasan dos años sin hablarse por un secreto inconfesable que destruyó su vínculo.

La tensión explota en la película cuando Poppy, desesperada por recuperar su felicidad, convence a Alex para un último viaje a una boda en Barcelona, donde la tensión emocional se vuelve abismal y peligrosa. Entre recuerdos de veranos pasados y el miedo a una traición definitiva, ambos deberán enfrentar sus demonios internos y decidir si su conexión es solo una amistad o un amor inesperado que ambos no pueden seguir ocultando.

Reparto de la serie People We Meet on Vacation

Emily Bader como Poppy Wright.

Tom Blyth como Alex Nilsen.

Sarah Catherine Hook como Sarah.

Lucien Laviscount como Trey.

Jameela Jamil como Swapna.

Lukas Gage como Buck.

Alan Ruck como Jimmy.

Molly Shannon como Wanda.

