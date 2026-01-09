Netflix filmará en La Plata una miniserie protagonizada por Enzo Vogrincic y Delfina Chaves: de qué tratará

Durante los próximos días, la ciudad de La Plata se convertirá en un escenario cinematográfico cuando comience la grabación de El Futuro es Nuestro, la nueva miniserie distópica de Netflix basada en la novela The World Jones Made de Philip K. Dick.

La producción de esta serie, a cargo de la reconocida productora K&S Films, ocupará espacios emblemáticos como el Pasaje Dardo Rocha entre los días 24, 25 y 31 de enero. Incluso, se prevé que las filmaciones se extiendan hasta el 2 de febrero, por lo cual, el tránsito local estará interrumpido para garantizar el desarrollo de esta nueva propuesta de Netflix, que incluirá “varios efectos especiales”, según informaron los organizadores.

De acuerdo con la información que transcendió, el rodaje de esta serie de Netflix involucrará a más de 200 técnicos y casi 500 extras, con una fuerte convocatoria de profesionales platenses. Este despliegue no solo permitirá la participación de talentos locales, sino que también se espera que genere un impacto económico positivo en los comercios de la zona, en un período tradicionalmente de menor actividad.

Grabaciones locales.

De qué tratará la nueva serie de Netflix grabada en La Plata

K&S Films, con un historial que incluye títulos como El Eternauta, El Ángel, El Clan, La Odisea de los Giles y Relatos Salvajes, encabeza la producción de esta miniserie de ocho capítulos.

La trama principal de la miniserie se desarrolla en 2047, en un futuro post-colapso ecológico en Sudamérica, donde surge un líder carismático que promete un nuevo orden a través de Internet. Jonás Flores, interpretado por Enzo Vogrincic, se convierte en la voz que cautiva al continente y en líder de una revolución reaccionaria, mientras el policía Hugo Crussí se enfrenta a él en una arriesgada misión para detenerlo.

Enzo Vogrincic, reconocido actor uruguayo.

El Futuro es Nuestro combina acción, ciencia ficción y elementos de suspenso, y representa una oportunidad para que La Plata se consolide como un espacio clave en la producción audiovisual nacional, al tiempo que profesionales y comercios locales se benefician de la actividad generada por un rodaje de estas dimensiones.

Figuras principales de la serie El Futuro es Nuestro.

Además, es importante mencionar que la miniserie de Netflix también estará encabezada por Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi, figuras de gran renombre en la industria audiovisual.