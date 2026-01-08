Netflix: se filtró una imagen de cómo lucirá Cillian Murphy en la película de Peaky Blinders y el furor es total

En diciembre de 2025, Netflix sorprendió a todos al revelar la fecha exacta en la que lanzarían la película de Peaky Blinders y 2 temporadas más de la serie. Para el film, la trama en sí de la saga seguirá una nueva generación de Shelbys ambientada en los años 50.

De acuerdo con la información oficial de Netflix, la película de Peaky Blinders se estrenará en los cines el 6 de marzo del año 2026 y, luego de tal suceso, llegará a la plataforma el 20 de marzo del mismo año. La cinta referenciada se llamará Peaky Blinders: The Immortal Man y, como parte de un mismo promocional, lanzaron el poster oficial.

Peaky Blinders

La dirección de la película estará a cargo de Tom Harper, quien trabajó en la serie y, el creador del guion original es Steven Knight. En cuanto al elenco se refiere, y tal como lo pidió el público, tal ficción la protagonizará el aclamado Cillian Murphy, quien figura como protagonista en las series e interpreta a Tommy Shelby.

Por su parte, Netflix confirmó el regreso de Stephen Graham, Sophie Rundle y otros tantos actores de la serie original. Esto mientras que planean refrescar la trama con figuras nuevas de renombre tales como Rebecca Ferguson, Barry Keoghan y Tim Roth.

Póster oficial de la nueva película de Peaky Blinders.

Cómo luciría Cillian Murphy en la película de Peaky Blinders

Durante las últimas horas, Cillian Murphy se volvió tendencia en las redes sociales debido a una imagen filtrada que se difundió de manera masiva por X. La imagen revelada mostraría cómo lucirá el actor durante la película de Peaky Blinders.

Cillian Murphy como Tommy Shelby en la película de Peaky Blinders.

Aunque muchos de los cibernautas alegaron que Murphy luce “igual que siempre”, otros aseguran que hay ciertos detalles en el cabello que cambiaron, lo cual haría que el personaje de Tommy Shelby se aprecie más atractivo.

Cillian Murphy tendencia en X.

Mientras las expectativas sobre Peaky Blinders incrementan, el estreno de nuevas series y películas en Netflix despiertan el interés global en los consumidores locales.