Netflix: la miniserie británica con una trama oscura que se adentra en teorías perturbadoras y desata la paranoia

Las ficciones de Netflix siguen dominando las plataformas de streaming debido a las impactantes tramas que se desarrollan dentro de un lapso de tiempo limitado. Entre tantas ofertas disponibles, hay una serie que no deja a nadie indiferente.

La miniserie en cuestión es británica, fue creada por el escritor Harlan Coben y se estrenó durante el 2018, pero su impacto sigue generando debates en la actualidad. Esta propuesta audiovisual de Netflix tiene 8 capítulos que duran entre 41 y 47 minutos cada uno.

La popular serie previamente referenciada se llama Safe y, como es de suponer, se encuentra disponible dentro de la plataforma de Netflix.

La serie recomendada de Netflix tiene 8 capítulos en total.

De qué trata la miniserie británica Safe

De acuerdo con la reseña que sobresale en la plataforma de Netflix, la historia de esta serie se centra en Tom Delaney, un cirujano viudo que vive en una lujosa comunidad cerrada, convencido de que su familia está protegida del peligro. Sin embargo, su mundo se hunde en un abismo de desesperación cuando su hija mayor desaparece tras una fiesta clandestina, obligándolo a investigar por su cuenta y descubriendo que todas las personas que conoce, desde sus amigos hasta sus vecinos, esconden una traición o un secreto inconfesable.

A medida que el protagonista de la serie se adentra en este laberinto de mentiras y dilemas morales, el peligro se vuelve abismal al salir a la luz un incendio del pasado que conecta a toda la comunidad. Es una trama impactante sobre los límites que un padre es capaz de cruzar por amor y la corrupción moral que se oculta bajo la superficie de la tranquilidad suburbana, en una carrera contra el tiempo que te atrapará de principio a fin.

Safe se titula la miniserie de Netflix que obsesionó a todos.

Reparto de la miniserie británica Safe

Michael C. Hall como Tom Delaney.

Marc Warren como Pete Mayfield.

Amanda Abbington como Sophie Mason.

Audrey Fleurot como Zoé Chahal.

Hannah Arterton como Emma Castle.

Nigel Lindsay como Jojo Marshall.

Laila Rouass como Lauren Marshall.

Amy James-Kelly como Jenny Delaney.

Emmett J. Scanlan como Josh Mason.

Hero Fiennes Tiffin como Ioan Fuller.

Tráiler de la miniserie británica Safe