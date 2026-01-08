Netflix: la provocadora comedia con escenas explícitas ideal para ver sin compromisos

Netflix atrajo la atención de todos luego de añadir a su catálogo de ofertas una película estrenada durante el 2023. La ficción es estadounidense y está protagonizada por la aclamada actriz Jennifer Lawrence.

La cinta referenciada dura 103, lo que en líneas generales se traduciría a 1 hora y 43 minutos. En cuanto a la trama se refiere, esta película presenta una historia atractiva con elementos de comedia y drama, pero también con escenas explícitas no aptas para menores.

El film previamente sugerido originalmente se llama Hard Feelings, pero en el buscador interno de las plataformas de streaming como Netflix, destaca con el siguiente título: Hazme el favor.

De qué trata la película Hazme el favor

De acuerdo con la reseña de Netflix, la historia de esta película sigue a Maddie, una mujer a punto de perder su casa, que acepta una propuesta impactante y peligrosa: “noviar” con un chico de 19 años extremadamente introvertido a cambio de un coche de lujo.

La trama de la película se vuelve un torbellino de deseo y dilemas morales cuando Maddie intenta, por todos los medios, sacar de su caparazón al inocente Percy antes de que se vaya a la universidad. Entre situaciones vergonzosas y escenas explícitas, lo que empieza como un simple trato comercial se transforma en una conexión inesperada que pone a prueba los valores de ambos.

Hazme el favor te atrapará de principio a fin y es la opción perfecta para disfrutar de una maratón llena de risas y momentos incómodos durante el fin de semana.

Reparto de la película Hazme el favor

Jennifer Lawrence como Maddie Barker.

Matthew Broderick como Laird Becker.

Laura Benanti como Allison Becker.

Andrew Barth Feldman como Percy Becker.

Natalie Morales como Sara.

Scott MacArthur como Jim.

Kyle Mooney como Jody.

Ebon Moss-Bachrach como Gary.

Jordan Mendoza como Crispin.

Hasan Minhaj como Doug Kahn.

Amalia Yoo como Natalie.

Tráiler de la película Hazme el favor