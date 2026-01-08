Netflix: la nueva e inquietante serie de 6 capítulos que revela los oscuros secretos detrás de un brutal crimen

Durante las últimas horas, Netflix estrenó en su plataforma una nueva miniserie estadounidense que promete impactar de manera significativa en la web. La ficción está basada en la novela homónima de la popular escritora británica Alice Feeney.

En cuanto al género se refiere, esta serie entrelaza el thriller psicológico y el drama de misterio dentro de una misma historia, creando así un relato innovador e impactante de principio a fin.

La serie, que cautivó a miles tras su estreno mundial, originalmente se llama His & Hers, pero en Netflix aparece como Él y ella. Esta apuesta audiovisual cuanta con tan solo 6 episodios que duran 50 minutos cada uno (aproximadamente).

La nueva apuesta audiovisual de Netflix es de origen estadounidense.

De qué trata la serie His & Hers

De acuerdo con la reseña que sobresale en Netflix, la historia de esta serie sigue a Anna Andrews, una periodista que vive aislada y en crisis, hasta que un asesinato en su pueblo natal la obliga a regresar para cubrir la noticia. Allí se reencuentra con su exmarido, el detective Jack Harper, quien lidera la investigación oficial.

El caso se vuelve personal cuando ambos descubren que conocían a la víctima y que sus propios secretos del pasado están ligados al crimen. Lo que hace especial a la serie es su narrativa dual: cada episodio muestra la versión de “Él” y la de “Ella”. A medida que avanzan los capítulos, las historias de Anna y Jack comienzan a contradecirse, convirtiéndolos en sospechosos mutuos. Es un thriller psicológico donde la verdad es subjetiva y el espectador debe decidir quién de los dos está mintiendo para protegerse de una verdad mucho más oscura.

La nueva serie de Netflix se llama His & Hers.

Reparto de la serie His & Hers

Tessa Thompson como Anna Andrews.

Jon Bernthal como Jack Harper.

Crystal Fox como Alice.

Pablo Schreiber como Richard.

Sunita Mani como Priya.

Rebecca Rittenhouse como Lexy Jones.

Poppy Liu como Helen Wang.

Chris Bauer como Clyde Duffie.

Marin Ireland como Zoe.

Kristen Maxwell como Anna (adolescente).

Rhoda Griffis como la Dra. Carol Turner.

Leah Merritt como Zoe (adolescente).

Tiffany Ho como Helen (adolescente).

Tráiler de la serie His & Hers