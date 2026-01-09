Netflix: la serie española de 6 capítulos que explora la masculinidad moderna y apunta a ser uno de los éxitos del año

Con la idea de complacer a toda su audiencia mediante propuestas audiovisuales aclamadas por el público en general, Netflix estrenó la cuarta temporada de una de sus series más comentadas. La ficción en cuestión fue creada por Alberto y Laura Caballero, mientras que el origen de esta es español.

La serie de Netflix que se recomendará a continuación se estrenó en 2022, pero la trama sigue dando de qué hablar en la actualidad. Incluso, recientemente, el servicio de streaming más consumido del mundo sacó una cuarta temporada de 6 capítulos repletos de comedia y elementos que exploran la masculinidad moderna.

La serie se titula Machos Alfa, y tras su estreno mundial se posicionó dentro de las tendencias de Netflix, lo cual refleja una reacción positiva por parte de la audiencia.

La nueva temporada de Machos Alfa tiene 6 capítulos en total.

De qué trata la serie Machos Alfa T4

De acuerdo con la reseña destacada en la plataforma de Netflix, para esta nueva aventura los cuatro protagonistas deciden dar un salto al vacío conviviendo bajo el mismo techo. Mientras que el grupo intenta sobrevivir en un “piso de solteros”, la trama se intensifica cuando los personajes principales deciden asistir a un campamento extremo para “redescubrir su virilidad”.

El drama en la serie se sale de control durante unas vacaciones en Punta Cana, donde el retiro supuestamente espiritual se transforma en un peligroso escenario de traición y deseo. Entre las nuevas reglas de convivencia y la presión de demostrar que son “hombres nuevos”, se ven envueltos en una espiral de escenas de celos y competencia que pondrá en jaque su amistad para siempre.

En esta temporada de la serie, los protagonistas se enfrentan al desafío definitivo: ¿pueden realmente reconstruirse o están condenados a repetir los errores del pasado en un mundo que ya no les pertenece? Es, sin duda, la crítica social más ácida y necesaria del momento, consolidándose como un éxito global que nadie debería perderse.

Netflix estrenó la cuarta temporada de la serie Machos alfa.

Reparto de la serie Machos Alfa T4

Fernando Gil como Pedro Aguilar Prieto.

Raúl Tejón como Raúl Camacho Sanchís.

Gorka Otxoa como Santiago ‘Santi’ Peralta.

Fele Martínez como Luis Bravo.

María Hervás como Daniela Galván.

Kira Miró como Luz Ferreiro.

Raquel Guerrero como Esther Alonso.

Paula Gallego como Alejandra ‘Álex’ Peralta.

Marta Hazas como Marimar,

Paloma Bloyd como Irene.

Cayetana Cabezas como Blanca.

Irene Arcos como Paz Artigas.

Tráiler de la serie Machos Alfa T4