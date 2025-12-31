Netflix: la romántica película que cautivó a millones con su dramática trama y es perfecta para ver durante Año Nuevo

Para el último día del año, Netflix decidió entretener a su amplia audiencia con una película romántica que dura 91 minutos. Concretamente, el servicio de streaming más consumido del mundo estrenó el pasado 12 de noviembre una ficción de 1 hora con 31 minutos y la misma destaca hoy entre las tendencias globales de la plataforma.

La película que próximamente se mencionará dentro de este artículo presenta una historia navideña de romance y, dentro de esta, se entrelaza de manera sutil la comedia característica de los estadounidenses.

El film previamente recomendado originalmente se llama A Merry Little Ex-Mas, lo que al español se traduciría como Una Navidad EXtra. Después, en cuanto a los filtros de búsqueda se refiere, esta película puede encontrarse dentro de la plataforma de Netflix tanto con el primer título, como con el segundo.

De qué trata A Merry Little Ex-Mas, la película de Netflix

De acuerdo con la reseña de Netflix, la historia se centra en Janey, una mujer que cree tener su vida bajo control al llevar a su nuevo y perfecto prometido a casa para pasar las fiestas de Navidad con su familia. Sin embargo, el ambiente festivo se convierte en un abismo de tensión absoluta cuando descubre que su madre, en un plan desesperado y cuestionable, ha invitado a su exnovio de toda la vida.

Lo que debería ser una cena tranquila se transforma en un campo de batalla de traición, deseo y celos que nadie puede ignorar. A medida que los días pasan, la convivencia forzada desata una espiral de peligro emocional, donde los sentimientos que Janey creía enterrados resurgen con una fuerza descomunal. De esta manera, la protagonista de la película de Netflix empezará a cuestionarse toda su vida y, en simultáneo, deberá decidir entre la estabilidad de su nuevo compromiso y la pasión eléctrica de su antiguo amor.

Reparto de la película A Merry Little Ex-Mas

Alicia Silverstone como Kate.

Jameela Jamil como Tess.

Oliver Hudson como Everett.

Pierson Fodé como Chet.

Wilder Hudson como Gabriel.

Melissa Joan Hart como April.

Emily Hall como Sienna.

Timothy Innes como Nigel.

Linda Kash como Aunt Ruth.

