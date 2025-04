Netflix no duda en arriesgarse en cuanto las temáticas de sus contenidos. Solo con la segunda temporada del “Juego del Calamar” y la miniserie “Adolescencia” acumuló más de 170 millones de visualizaciones. Unos valores positivos, pese a sus tópicos que involucran asesinatos y críticas a la sociedad actual.

"Adolescencia", serie sensación de Netflix. (Netflix)

La plataforma no tiene miedo a atreverse a nuevas culturas y ecosistemas. Esto se demuestra en el éxito de los “K-dramas” o producciones asiáticas en la sociedad anglosajona, que cada semana logran ingresar al top 10 de Netflix. Una de las producciones que logró ingresar fue la película tailandesa “How to Make Millions Before Grandma Dies" ("Cómo ser millonario antes que muera la abuela" en español) dirigida por Pat Boonnitipat.

Netflix: sinopsis oficial de Cómo ser millonario antes que muera la abuela

"Tras abandonar los estudios, un chico decide cuidar a su abuela enferma con la esperanza de ganarse su cariño… y, finalmente, toda la herencia", aseveró la sinopsis oficial presentada por Netflix.

De qué trata Cómo ser millonario antes que muera la abuela, disponible en Netflix

“Cómo ser millonario antes que muera la abuela” presenta la historia de “M”, un joven streamer con problemas económicos que decide dejar la universidad para cuidar a su abuela, quien enfrenta un cáncer terminal.

Netflix: la película tailandesa que remueve todo tipo de emociones y es la más vista en este 2025

Al principio, los deseos de cuidar a su abuela están marcados por su interés con la herencia económica. Sin embargo, conformen pasan los días, la relación con su abuela se hace cada vez más fuerte, a punto de gozar una conexión especial.

Netflix: reparto de Cómo ser millonario antes que muera la abuela

Putthipong Assaratanakul

Usha Seamkhum

Sanya Kunakorn

Sarinrat Thomas

Pongsatorn Jongwilas

Duangporn Oapirat

Himawari Tajiri

Tontawan Tantivejakul

Ficha técnica de Cómo ser millonario antes que muera la abuela

Fecha de estrenos en cines : 13 de septiembre de 2024.

País de origen : Tailandia

Director : Pat Boonnitipat

Género : drama

Ingresos acumulados : USD 5,256,326

Duración: 2 horas y 5 minutos

Netflix: tráiler oficial de Cómo ser millonario antes que muera la abuela