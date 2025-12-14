Netflix: la romántica película sobre el desamor y la amistad que atrajo la atención de millones y se volvió un éxito mundial

En medio de los estrenos que Netflix preparó para el mes de diciembre, dentro de la plataforma sobresale una película de 2019 que atrajo la atención de miles con una conmovedora y reflexiva trama.

La película de origen estadounidense dura 1 hora con 32 minutos, lo que en líneas generales se traduce a 92 minutos en total. De acuerdo con la información que sobresale en Netflix, esta ficción contiene elementos de romance, ruptura, comedia y amistad dentro de una misma historia, lo cual hace que el film sea ligero, perfecto para ver el fin de semana.

La película referenciada se llama Someone Great, lo que al español se traduce como Alguien extraordinario y, no está basada en hechos reales.

De qué trata la película Someone Great

Según la reseña oficial de Netflix, la trama de la película se centra en Jenny, una escritora de música que acaba de sufrir una ruptura dolorosa e intenta reconstruir su vida. El conflicto se intensifica cuando Jenny decide mudarse de Nueva York para perseguir una oportunidad de trabajo emocionante.

Ante la inminente mudanza y la traición que vivió en su ruptura, la protagonista de la película de Netflix se refugia en sus dos mejores amigas para una última aventura: un día final lleno de recuerdos, locuras y la búsqueda de entradas para un festival de música.

Esta película de Netflix reflexiona sobre el deseo de aferrarse al pasado y el dilema moral de enfrentar el futuro. A través de flashbacks y eventos caóticos, la cinta también revela la complejidad de las relaciones, la lealtad de la amistad y la dolorosa verdad de dejar ir a los amores no correspondidos.

Reparto de la película Someone Great

Gina Rodríguez como Jenny Young.

Brittany Snow como Blair Helms.

DeWanda Wise como Erin Kennedy.

Lakeith Stanfield como Nate Davis.

Peter Vack como Matt Lasher.

Rebecca Naomi Jones como Leah.

Alexandria Wettlin como Jess.

