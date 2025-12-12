Netflix: la película no apta para menores que expone con escenas explícitas el lado más descarado de la pasión y el deseo

Lejos de ignorar las tendencias actuales y el interés de su audiencia, Netflix destacó nuevamente dentro de su plataforma una película que, tras su debut, se robó la atención de todos. La ficción en cuestión fue dirigida por François Ozon, uno de los directores más reconocidos del cine francés.

La película francesa fue estrenará en el 2017, pero su trama sigue interesando en la actualidad, ya que dentro de la misma sobresalen elementos de drama erótico, suspenso y thriller psicológico.

Este film, que dura 107 minutos, no es apto para menores de edad debido a la cantidad de escenas explícitas que posee y lleva por nombre L’Amant double, lo que al español se traduce como El amante doble.

La película de Netflix dura 1 hora y 47 minutos.

De qué trata la película L’Amant double

De acuerdo con la reseña oficial de Netflix, la historia de esta película se centra en Chloé, una joven vulnerable que, al buscar ayuda profesional, inicia una intensa relación con su atractivo psicoterapeuta, Paul.

Lo que comienza como un romance apasionado se transforma rápidamente en un juego de obsesión y mentiras. La protagonista de la película descubre que su pareja tiene un gemelo idéntico y oscuro llamado Louis. Este gemelo es su polo opuesto: agresivo, peligroso y seductor.

Atrapada en un triángulo amoroso con el mismo rostro, Chloé se ve arrastrada a un mundo de fantasías, deseo explícito y secretos aterradores. La secuencia de la película de Netflix explora sobre la atracción prohibida, las decisiones adultas y el amor sin censura.

Reparto de la película L’Amant double

Marine Vacth como Chloé Fortin.

Jérémie Renier como Paul Meyer / Louis Delord (el doble papel).

Jacqueline Bisset como Sra. Schenker.

Dominique Reymond como la Ginecóloga / Dra. Agnès Wexler.

Myriam Boyer.

Tráiler de la película L’Amant double