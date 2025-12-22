Netflix: la película navideña que enloqueció a millones por la intensa y entrañable química entre los protagonistas

Aunque en el 2025 Netflix estrenó numerosas series y películas que hipnotizaron a millones, las ficciones lanzadas en años anteriores siguen dando de qué hablar. Un claro ejemplo de ello se evidenciará dentro de este artículo, con la recomendación de una cinta que salió en 2021.

La película en cuestión dura 1 hora con 41 minutos, es de origen estadounidense y no está basada en hechos reales. Este film direccionado por Michael Mayer cuenta con una historia intensa en la que sobresalen los elementos de romance y melodrama navideño.

La película referenciada previamente se llama Single All The Way, lo que al español se traduciría como Soltero en Navidad y, dentro de la plataforma de Netflix, se puede encontrar con ambos nombres, lo cual la hace mucho más accesible que otras tantas propuestas audiovisuales.

De qué trata la película Single All The Way

Según la reseña que se destaca dentro de la plataforma de Netflix, la trama principal de esta película sigue a Peter, un hombre cansado de que su familia lo juzgue por su soltería. Para evitar las críticas este año, convence a su mejor amigo, Nick, de que finja ser su pareja durante las vacaciones.

Durante el transcurso de la trama, el plan sufre una traición del destino cuando la madre de Peter le organiza una cita a ciegas con un atractivo entrenador, desatando un conflicto de deseo y confusión de una profundidad abismal. Atrapados entre la mentira y sus verdaderos sentimientos, Peter y Nick deben navegar por situaciones divertidas y peligrosas para su amistad, mientras toda la familia conspira para que se den cuenta de que su química es realmente grande.

Esta película de Netflix es una producción que destaca por su ternura y que te atrapará de principio a fin, recordándonos que, a veces, el regalo más grande ha estado frente a nosotros todo el tiempo.

Reparto de la película Single All The Way

Michael Urie como Peter.

Philemon Chambers como Nick.

Luke Macfarlane como James.

Jennifer Coolidge como la icónica tía Sandy.

Kathy Najimy como Carole.

Barry Bostwick como Harold.

Jennifer Robertson como Lisa.

Tráiler de la película Single All The Way