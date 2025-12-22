Netflix: la cruda miniserie de traición y deseo que rompió récords de audiencia con numerosas escenas explícitas

Durante el 2019, Netflix sorprendió con una ficción que, hasta la fecha, no ha dejado de generar impacto entre los internautas. La miniserie en cuestión fue producida por Telemundo International Studios y, posteriormente, difundida de manera masiva por el servicio de streaming más consumido del mundo.

Esta propuesta de Netflix está basada en una producción brasileña llamada Amores Roubados y cuenta con 10 capítulos en total, los cuales contienen elementos de romance, suspenso, pasión y misterio. Todo esto dentro de una misma trama.

La serie que fue grabada en Colombia se llama Jugar con fuego y no es apta para menores debido a las escenas subidas de tono que se reflejan dentro de la misma. En cuanto las devoluciones se refiere, tras su debut oficial, este proyecto audiovisual acumuló numerosos halagos por parte de la crítica profesional.

La película de Netflix mencionada se estrenó durante el 2019.

De qué trata la serie Jugar con fuego

Según la reseña oficial de Netflix, la trama principal de esta miniserie se centra en Fabrizio, un hombre joven y extremadamente atractivo que llega desde México para irrumpir en la vida de tres mujeres inseparables: Martina, una mujer casada y poderosa; Camila, su mejor amiga; y Andrea, la hija de Martina. Lo que comienza como un simple coqueteo se transforma rápidamente en un deseo peligroso que cruza todas las líneas rojas, sumergiendo a los personajes en un conflicto impactante.

A medida que el protagonista de la serie de Netflix se involucra con cada una de ellas, se teje una red de mentiras y traición de una profundidad abismal. Las protagonistas enfrentan el peligro de perderlo todo —su familia, su estatus y su dignidad— mientras el espectador es testigo de un juego de poder donde el fuego del deseo amenaza con consumirlo todo, dejando tras de sí una estela de consecuencias impactantes e irreversibles.

La serie sugerida de Netflix se llama Jugar con fuego.

Reparto de la serie Jugar con fuego

Jason Day como Fabrizio, el hombre que desata el caos y el deseo.

Margarita Rosa de Francisco como Martina, una mujer poderosa atrapada en un juego peligroso.

Carlos Ponce como Jorge Jaramillo, un hombre cuya lealtad será puesta a prueba.

Laura Perico como Andrea Jaramillo.

Gaby Espino como Camila Peláez de Jaramillo.

Tony Dalton como Peter.

Marcelo Serrado como Thiago.

Tráiler de la serie Jugar con fuego