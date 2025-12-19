Netflix: la película japonesa de romance gay que cautivó a millones con seductores bailes explícitos entre los protagonistas

Teniendo en cuenta los gustos y preferencias de todos sus suscriptores, Netflix estrenó una película que, a los pocos minutos de su lanzamiento, se volvió viral en las redes sociales. La trama de la cinta en cuestión se desarrolla en tan solo 2 horas y 6 minutos, lo que en términos generales se traduciría a 126 minutos.

Ahora bien, dentro de la historia relatada en la película se destacan los elementos de drama, tensión y romance gay, uno de los atractivos principales del relato que cautivó a miles. En ese sentido, Netflix subraya que, aun con la diferencia cultural, el film es de origen japonés.

La película referenciada previamente se llama 10 Dance y, desde Netflix, se menciona que esta ficción es una adaptación del popular manga del mismo nombre, creado por Satou Inoue.

La nueva película de Netflix se estrenó el 18 de diciembre de 2025.

De qué trata la película 10 Dance

Según la reseña que se refleja en Netflix, la trama principal de esta película se centra en el competitivo mundo del baile profesional, donde dos campeones de estilos opuestos —el salvaje baile latino y el elegante baile estándar— deciden intercambiar conocimientos para competir en el desafío definitivo.

Lo que comienza como un pacto profesional se transforma cuando la rivalidad se mezcla con una atracción prohibida. Durante el transcurso de la película, habrá una lucha de egos donde la traición y la disciplina chocan de forma impactante. Cada ensayo es una batalla de voluntades donde los cuerpos hablan más que las palabras, creando escenas de una tensión tan explícita que te mantendrán conectado con la trama de principio a fin.

La nueva película de Netflix se llama 10 Dance.

Reparto de la película 10 Dance

Ryoma Takeuchi como Shinya Suzuki, el apasionado y salvaje campeón de bailes latinos.

Keita Machida como Shinya Sugiki, el elegante, frío y disciplinado rey del baile estándar.

Shiori Doi como Como Aki Tajima, la fiel pareja de baile de Suzuki.

Anna Ishii como Fusako Yagami, la sofisticada compañera de Sugiki.

Shinya Hamada y Ōshirō Maeda como los editores de la revista especializada que sigue cada paso de los protagonistas.

Nadiya Bychkova, con una participación especial que eleva el nivel profesional del film.

Tráiler de la película 10 Dance