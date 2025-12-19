Netflix: la nueva e impactante película coreana que es tendencia mundial por sus escenas explícitas de supervivencia

La espera finalmente terminó. Netflix estrenó durante las últimas horas una de las películas surcoreanas que más expectativas generó en el 2025. De acuerdo con los datos registrados en la plataforma de streaming referida, la cinta en cuestión dura 108 minutos.

En términos generales, el film dura 1 hora con 46 minutos, y dentro de la trama destacan los elementos de suspenso, ciencia ficción, desastres naturales y drama social. La nueva película de Netflix no está basada en hechos reales, pero para crearla, tomaron inspiración de algunos fenómenos climáticos actuales.

La producción audiovisual que tanto se mencionó previamente se llama originalmente The Great Flood, aunque en la plataforma de Netflix figura como El Gran Diluvio y, desde su estreno, destaca dentro de las tendencias actuales por su impactante trama.

La nueva película de Netflix se estrenó este 18 de diciembre de 2025.

De qué trata la película El Gran Diluvio

De acuerdo con la reseña de Netflix, la historia principal de esta película empieza en un complejo de apartamentos de lujo, mismo que se convierte en una tumba de cristal y hormigón mientras el nivel del agua sube sin piedad, desatando un caos total.

En medio de este peligro natural, una científica atrapada debe luchar contra el tiempo para salvar a un niño, mientras un misterioso rescatista aparece con intenciones que huelen a traición. La trama de la película de Netflix es una lucha desesperada donde el instinto de supervivencia choca con algunos dilemas desgarradores y las escenas de escape resultan simplemente impactantes.

Esta película de Netflix no te da un segundo de respiro, ya que muestra el lado más oscuro y heroico de la humanidad ante el fin del mundo que podría concretarse en cualquier momento.

La nueva película de Netflix dura 1 hora y 48 minutos.

Reparto de la película El Gran Diluvio

Kim Da-mi como la científica Gu An-na.

Park Hae-soo como el rescatista Son Hee-jo.

Kwon Eun-seong como el pequeño Ja-in.

Kang Bin como Mi-jung.

Jeon Yu-na como Lee Ji-soo.

Eun Su: Interpretando a la mujer embarazada.

Tráiler de la película El Gran Diluvio