Netflix: la película deportiva que dura menos de dos horas y está entre las más vistas

Netflix sigue creando producciones propias para sus usuarios. Tras contar con más de 260 millones de suscriptores, la plataforma busca conformar nuevas historias para cada tipo de interés.

Ahora bien, una de las tramas que produjo la plataforma es “El campeón”. La misma es una película deportiva estrenada el 12 de julio de 2024 y dirigido por Carlos Therón.

Netflix: sinopsis oficial de “El campeón”

“Tras cometer una agresión, una impulsiva estrella de fútbol termina en la banca y le asignan un nuevo tutor: un académico solitario que le enseñará a enfrentar sus miedos”, describió la sinopsis oficial de Netflix.

Netflix: de qué trata “El campeón” la película deportiva

“El campeón” se centra en la historia de Diego, un jugador de 20 años del Atlético del Madrid. El mismo fue elegido como el mejor jugador joven europeo.

Diego es la pieza clave del Atlético del Madrid en la película. Foto: Diario el Norte

Pese al éxito que goza el futbolista, su vida cubierta de impulsos y excesos lo llevan a recibir un ultimátum: modifica su conducta o estará toda la temporada en el banco de suplentes. Ante este panorama, el equipo tomó la contundente decisión de contratar a un psicólogo llamado Alex para ayudar a Diego con su actitud.

Diego junto a Álex, un solitario psicólogo. Foto: Netflix

El camino no será fácil. El jugador no quiere que le digan qué hacer y el psicólogo no sabe cómo ayudarlo. Sin embargo, con el pasar de la trama, se logrará un equilibrio.

Netflix: elenco de “El Campeón”

Swit Eme

Dani Rovira

Pablo Chiapella

Luis Fernández

Cintia García

Carlos Librado

Ficha técnica de “El Campeón”, disponible en Netflix

Fecha de estreno: 12 de julio de 2024

Plataforma: Netflix

Género: Comedia dramática

Duración: 112 minutos

País de origen: España

Director: Carlos Therón

Protagonistas: Dani Rovira, Swit Eme

Netflix: rating de “El campeón” según IMBd

El puntaje de IMBd, la base de datos de películas más importante a nivel internacional, fue de base intermedio. Desde este punto, alcanzó una calificación de 5,4 por encima de 10.

Dato curiosos sobre “El campeón”

Finalmente, la película española es un remake de una cinta italiana con el mismo nombre que fue estrenada en 2019. Tuvo una recaudación a nivel mundial de un millón ciento ochenta mil dólares.

“Christian es un jugador de fútbol extremadamente talentoso e impredecible. Tras su último error, el presidente de su equipo decide asignarle un tutor personal para ayudarle a controlar su temperamento. Valerio es un profesor tímido y solitario, todo lo contrario del campeón”, destacó la sinopsis brindada de IMBd.

