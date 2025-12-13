Netflix: la dramática película con escenas no apta para menores que se convirtió en la sensación del momento

Dentro de las muchas ficciones que se destacan a través de la plataforma de Netflix hay una que sobresale entre el resto. La película que se recomendará a continuación es una colaboración entre Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

También, desde Netflix se subraya que tal película se estrenó durante el año 2019, pero su impacto sigue dando de qué hablar en la actualidad. La cinta con escenas explícitas recomendada dura 1 hora y 47 minutos.

Se trata de Earthquake Bird, película que figura en plataformas como Netflix de la siguiente manera: La música del terremoto. Tal ficción es un thriller psicológico de misterio que contiene contenido explícito y está basado en la novela de Susana Jones (con el mismo nombre) que se inspiró en un famoso caso criminal de Japón.

La ficción recomendada es un thriller psicológico de misterio del año 2019.

De qué trata la película Earthquake Bird

Según la reseña oficial de Netflix, la película se centra en Lucy Fly, una mujer inglesa que vive una vida de aparente soledad en Japón. Su mundo, meticulosamente ordenado, es puesto a prueba cuando se involucra en una intensa relación amorosa con Teiji, un fotógrafo local que se convierte en el objeto de su deseo y obsesión.

Durante el desarrollo de la película, la trama se torna con la llegada de Lily Bridges, una compañera extranjera. Lily rápidamente se convierte en rival de Lucy por la atención de Teiji, desatando un peligroso triángulo amoroso que conduce a la traición y la paranoia.

La situación escala hasta que Lily desaparece misteriosamente y Lucy es señalada como la principal sospechosa de asesinato. Esta película de Netflix explora la desesperación y la culpa mientras Lucy lucha por probar su inocencia en un país que se siente hostil.

Reparto de la película Earthquake Bird

Alicia Vikander como Lucy Fly.

Riley Keough como Lily Bridges.

Naoki Kobayashi como Teiji.

Jack Huston como Bob.

Ken Yamamura como Oguchi.

Yoshiko Sakuma como Ms. Kato.

Tráiler de la película Earthquake Bird