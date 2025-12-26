Netflix: la película de seducción y traición que domina las tendencias con escenas subidas de tono

En caso de que quieras una buena distracción para el fin de semana, Netflix ofrece en su catálogo de ofertas una película que promete atrapar a cualquiera con su impactante trama. Dicho film es de origen estadounidense y se estrenó durante el año 2021.

Después, el servicio de streaming más consumido del mundo subraya que, dentro de la trama de esta exitosa película, sobresale el romance desmedido y las escenas explícitas no apta para menores de 16 años. Aunado a ello, Netflix menciona que esta cinta dura exactamente 1 hora y 34 minutos.

La película previamente recomendada se llama Trust, pero en Netflix destaca por el nombre en español que sería Confianza. Esta propuesta audiovisual no está basada en hechos reales, pero algunas escenas fueron inspiradas en las vivencias ocultas que se transitan durante el día a día.

La propuesta audiovisual de Netflix es un drama de suspenso psicológico.

De qué trata la película Confianza

Según la reseña de Netflix, esta película sigue de cerca la vida de Brooke, quien es dueña de una galería de arte y aparenta tener un matrimonio perfecto con Owen. La trama principal estalla cuando Brooke viaja a París con un joven y seductor artista, mientras Owen se queda en Nueva York y se ve tentado por una enigmática mujer en un bar.

Lo que comienza como una prueba de lealtad se transforma en un peligro abismal para la confianza que existe en el matrimonio. El conflicto escala de nivel en la película de Netflix cuando las mentiras y traiciones se hacen continuas. Esta es sin duda alguna una narrativa que te hará cuestionarlo todo, demostrando que la confianza es un cristal que, una vez roto por la obsesión y el secreto, es imposible de reconstruir.

Reparto de la película Confianza

Victoria Justice como la sofisticada Brooke Gatwick.

Matthew Daddario interpretando a su esposo, Owen Shore.

Katherine McNamara en el papel de la seductora y peligrosa Amy.

Lucien Laviscount (estrella de Emily in Paris ) encarnando al enigmático Ansgar.

Ronny Chieng y Rosa Gilmore completan este reparto de lujo que da vida a una red de mentiras irresistible.

Tráiler de la película Confianza