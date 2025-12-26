Netflix: la película de acoso, obsesión y deseo explícito que te hará cuestionarlo todo con una trama no apta para menores

Netflix atrajo la atención de todos luego de añadir a su catálogo de ofertas una famosa película estadounidense estrenada durante el año 2017. El drama en cuestión causó todo tipo de revuelos tras su debut oficial y, en la actualidad, la trama sigue dando de qué hablar.

El film que dura 1 hora y 29 minutos, está protagonizado por nada más y nada menos que Bella Thorne, una de las actrices más polémicas de la industria cinematográfica. En cuanto al género se refiere, esta película no es apta para menores de edad y contiene elementos de drama, suspenso y escenas explícitas.

La película referenciada originalmente se llama You Get Me, pero en plataformas como Netflix el título se refleja en español, por lo cual, al momento de buscarla deberás colocar Tú me entiendes en la zona de busqueda.

La película de Netflix es de origen estadounidense y se estrenó durante el 2017.

De qué trata Tú me entiendes

Según la reseña destacada en la plataforma de Netflix, esta película sigue de cerca la vida de Tyler, un joven que, tras una fuerte discusión con su novia de toda la vida, comete el error de caer en los brazos de una enigmática desconocida, desatando una traición que marcará su destino para siempre.

La trama principal de esta película estalla cuando la aventura de una noche se convierte en un torbellino difícil de predecir. La chica con la que Tyler estuvo, desarrolla una atracción prohibida y psicópata hacia él. Incluso, ella se traslada a su instituto y se infiltra en su grupo de amigos, dispuesta a eliminar a cualquier obstáculo que se interponga entre ellos, sumergiendo a los protagonistas en un dilema moral de vida o muerte.

Entre escenas explícitas de violencia emocional y giros inesperados, la película de Netflix explora el lado más oscuro del deseo obsesivo, manteniendo al espectador en un estado de intriga absoluta que te dejará sin aliento.

El título original de la película recomendada es You Get Me.

Reparto de Tú me entiendes

Bella Thorne como la inestable y peligrosa Holly Viola.

Halston Sage interpretando a la carismática Ali Hewitt.

Taylor John Smith en el papel del atormentado Tyler Hanson.

Nash Grier encarnando a Gil.

Anna Akana como Lydia.

Rhys Wakefield, Brigid Brannagh y Jennifer Esposito completan este reparto de lujo que aporta un realismo aterrador a la cinta.

Tráiler de Tú me entiendes