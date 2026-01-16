Netflix: la película de romance que te atrapará de principio a fin con escenas paradisíacas y una divertida trama

Para complacer a los amantes de las comedias románticas, Netflix sumó a su catálogo de ofertas una película de origen estadounidense que se estrenó en 2021. Esta ficción se adapta a las tendencias actuales y relata una historia de amor moderno capaz de eclipsar a cualquiera.

El film en cuestión estuvo bajo la dirección del aclamado Steven K. Tsuchida y dura 101 minutos en total, lo que en líneas generales se traduciría a 1 hora y 41 minutos de la trama principal.

La comedia romántica previamente referenciada originalmente se titula Resort to Love, pero en Netflix Latinoamérica sobresale con el nombre en español: El Resort del Amor.

De qué trata la película El resort del amor

De acuerdo con la reseña de Netflix, la historia central de esta película se enfoca en Erica, una cantante que acaba de sufrir un fracaso profesional abismal y una ruptura amorosa terrible. Para escapar de su depresión, acepta un trabajo en un resort de lujo en las paradisíacas Islas Mauricio, buscando paz y un nuevo comienzo.

Pero la paz se termina rápido cuando la protagonista de la película descubre la peor coincidencia de su vida: ¡la han contratado para cantar en la boda de su ex-prometido! Atrapada en una situación de peligro emocional, debe ocultar su pasado a la nueva novia mientras el deseo y la traición empiezan a flotar en el aire tropical.

El conflicto se vuelve irresistible cuando Erica empieza a enamorarse de Caleb, quien resulta ser el hermano del novio. Esta película presenta un dilema moral impactante que te mantendrá atrapado de principio a fin, preguntándote si ella arruinará la boda o encontrará finalmente el amor verdadero en el lugar menos esperado.

Reparto de la película El resort del amor

Christina Milian como Erica Wilson (la cantante en apuros).

Jay Pharoah como Jason King (el ex-prometido).

Sinqua Walls como Caleb King (el hermano aventurero).

Christiani Pitts como Beverly Strattford (la nueva novia).

Karen Obilom como Janelle Strattford.

Alexander Hodge como Christian.

Tymberlee Hill como Amber.

Jeryl Prescott como Naomi King.

