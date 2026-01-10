Netflix: la dramática película con escenas subidas de tono que arrasa con una trama de seducción, tensión y deseo

Dentro de los múltiples éxitos audiovisuales que sobresalen en la plataforma de Netflix, existe una película que, sin duda alguna, destaca entre el resto. La cinta en cuestión es de origen estadounidense y fue estrenada en 2022, aunque en el servicio de streaming más consumido del mundo la añadió a su catálogo de ofertas en 2023.

El film escrito por Chris Sivertson y protagonizado por la aclamada Kat Graham, dura 1 hora y 45 minutos aproximadamente. En cuanto a la trama se refiere, la historia entrelaza elementos de romance, erotismo y suspenso, por lo cual, no es apta para menores de edad.

Originalmente, la película se titula Heatwave, pero en las plataformas de streaming como Netflix (dentro de Latinoamérica), la ficción se encuentra por el nombre Ola de calor.

De qué trata la película Ola de calor

De acuerdo con la reseña ofrecida por la plataforma de Netflix, la historia de esta película sigue a Claire, una ambiciosa mujer que parece tenerlo todo hasta que cae en un abismo de pasión con una desconocida fascinante. El conflicto estalla de forma impactante cuando descubre que su amante es, en realidad, la esposa de su nuevo jefe, desencadenando una traición sistemática que pone su vida y su carrera en riesgo.

Entre escenas explícitas y una atmósfera de constante sospecha, la protagonista de esta película de Netflix se ve envuelta en una red de mentiras donde nadie es quien dice ser. Los dilemas morales y el peligro de muerte acechan en cada esquina, mientras ella intenta desesperadamente escapar de un juego de seducción que se ha vuelto mortal.

Si te gustan las historias de crímenes pasionales y misterios asfixiantes, esta película de Netflix es una parada obligatoria que te mantendrá al borde del asiento.

Reparto de la película Ola de calor

Kat Graham como Claire Valens.

Merritt Patterson como Eve Crane.

Sebastian Roché como Scott Crane.

Cardi Wong como Arlo.

Roger Cross como el Detective Parker.

Aren Buchholz como Lane.

Kayla Heller como Elena.

Tráiler de la película Ola de calor