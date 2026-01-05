Netflix: la inquietante serie de 10 capítulos que no es apta para menores y se mete en la mente humana sin pedir permiso

Las ficciones estadounidenses siguen conquistando a todos sin importar el año de su lanzamiento. Tal es el caso de la serie de Netflix que se recomendará a continuación. Esta propuesta audiovisual fue lanzada en 2017, pero continúa dando de qué hablar en la actualidad.

La serie de Netflix en cuestión tiene un total de 10 capítulos y estos duran entre 46 y 58 minutos cada uno (aproximadamente). Además, la plataforma señala que esta ficción no es apta para menores de edad debido a que desarrolla una trama con contenido explícito, suspenso y drama psicológico.

El nombre original de la serie de Netflix es Gypsy, y de la misma manera, esta producción se puede encontrar en todo el mundo debido a que el título asignado es genérico.

La serie destacada en Netflix es de origen estadounidense.

De qué trata la serie Gypsy

Según la sinopsis de Netflix, la historia principal de esta serie sigue a Jean Holloway, una psicóloga que, aburrida de su vida perfecta, comienza a infiltrarse secretamente en la vida real de sus pacientes. Usando un nombre falso, Jean inicia un juego de deseo y traición al entablar una relación física y obsesiva con Sidney, la exnovia de uno de sus pacientes.

El conflicto escala de nivel dentro de esta serie cuando su doble identidad empieza a desmoronarse, mezclando sus fantasías más oscuras con su realidad profesional y familiar. Es una espiral de pasión prohibida y dilemas morales donde la protagonista arriesga todo por sentir el peligro de lo prohibido.

Este éxito global es una narrativa de manipulación pura que te atrapará de principio a fin con su atmósfera asfixiante. Es la serie de Netflix perfecta para ver rápidamente durante el fin de semana si buscas un suspenso psicológico que te mantenga al borde del asiento.

La ficción de Netflix recomendada se llama Gypsy.

Reparto de la serie Gypsy

Naomi Watts como Jean Holloway.

Sophie Cookson como Sidney Pierce.

Billy Crudup como Michael Holloway.

Karl Glusman como Sam Duffy.

Poorna Jagannathan como Larin Inamdar.

Lucy Boynton como Allison Adams.

Melanie Liburd como Alexis Wright.

Brenda Vaccaro como Claire Rogers.

Brooke Bloom como Rebecca Rogers.

Tráiler de la serie Gypsy