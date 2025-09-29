Netflix: la película con adaptación bíblica que conquistó a todos tras su estreno y se convirtió en un éxito total

Antes de fin de año, las comedias románticas se impusieron de manera significativa en la web y, como es de suponer, Netflix no dudó en lanzar nuevos e impactantes estrenos. Un ejemplo claro de ello se evidenció recientemente, cuando el servicio de streaming más consumido del mundo estrenó una nueva película romántica que atrapó a más de uno.

La película referida dura 93 minutos y es de origen estadounidense. Además, Netflix destaca dentro de su plataforma que, esta propuesta romántica fue producida por Tyler Perry y DeVon Franklin, mientras que la dirección estuvo a cargo de Alanna Brown.

La nueva película de Netflix es estadounidense.

En cuanto al estreno de la película se refiere, este se produjo el 26 de septiembre del año en curso y, desde Netflix, enfatizaron que el origen de la historia es una adaptación bíblica.

Después, como parte del elenco de la famosa película de Netflix, destacan figuras de gran renombre, entre las cuales sobresale Serayah McNeill, Tyler Lepley y Phylicia Rashad.

De qué trata Rut y Booz, el nuevo drama romántico de Netflix

Según la sinopsis que se refleja desde Netflix, la trama de la historia se enfoca en la vida de Rut Moably, una talentosa cantante que abandona lo que había construido en el ámbito musical mientras vivía en Atlanta, para mudarse a Tennessee y comenzar allí desde cero.

Claro que, el proceso de mudanza y de adaptación no será fácil, por lo que se verá obligada a enfrentar altos y bajos mientras cuida de una anciana llamada Naomi. Posteriormente, la protagonista de Netflix conoce a quien sería el gran amor de su vida, un viticultor local llamado Booz.

La película de Netflix sugerida se estrenó el 26 de septiembre de 2025.

Para sorpresa de ambos, los protagonistas comenzarán a redescubrir sus propósitos de vida y la conexión que habría entre las vidas individuales que tenían. Igualmente, tanto a Rut como a Booz, no les será fácil el camino, ya que el mismo estará lleno de desafíos personales y familiares que deberán superar conforme se desarrolla la trama desde la pantalla de Netflix.

TRÁILER