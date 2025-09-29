Netflix: la nueva película francesa con la historia de amor más intensa del año que lidera las tendencias globales

Aunque faltan menos de 4 meses para que termine el año, todo parece indicar que Netflix busca cerrar el 2025 por todo lo alto. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando el servicio de streaming más consumido del mundo se impulsó con su nuevo e impactante estreno.

De acuerdo con la información ofrecida desde la plataforma, Netflix estrenó una nueva comedia romántica este 26 de septiembre del año en curso y la misma dura 122 minutos, lo que en línea general se traduce a 2 horas con 2 minutos.

La nueva película de Netflix es de origen sudafricano.

Después, en cuanto al origen de la misma se refiere, Netflix resalta que esta nueva propuesta es francesa y, aunque no había expectativas demasiado altas con su estreno, actualmente lidera las tendencias globales.

La película de Netflix referida se llama French Lover, es una comedia romántica francesa que fue producida en su totalidad en Sudáfrica, por la crisis sanitaria.

De qué trata French Lover, la nueva comedia romántica de Neflix

French Lover o Un amor en París, desarrolla la historia de vida de Abel Camara, una famosa estrella de cine francés que experimenta una fuertísima crisis personal y laboral debido a los incontables fracasos que vivió los últimos años.

Lejos de darse por vencido, el protagonista de Netflix intentará reconstruir su vida y, en el proceso, conocerá a Marion, una camarera que sobrelleva su día a día de una manera sencilla, con muchos sueños, pocos lujos y unas ganas tremendas de vivir la vida.

La nueva película de Netflix dura 122 minutos.

El encuentro entre ambos se da en París y, de forma inmediata, se visibiliza la química en el ambiente, misma que se verá alterada por la vida pública que él construyó y, las cuestiones bajo perfil que ella siempre manejó.

Sin duda alguna, la diferencia entre ambos mundos hará que los protagonistas de French Lover se cuestionen si vale la pena tener o no una relación y, al final, es una decisión que deberán tomar después de enfrentar múltiples obstáculos que pondrán a prueba el poco o mucho, amor que se tienen.

TRÁILER