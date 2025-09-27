Netflix tiene disponible en su catálogo de series y películas una verdadera joya para los amantes de las buenas historias dramáticas. La plataforma de streaming sumó a su extensa lista una película basada en hechos reales que conquista a los suscriptores a nivel mundial.

La plataforma de la N roja sumó un título que ha cautivado a todos los usuarios. Esta película cuenta con todos los condimentos necesarios para deleitar a la audiencia. Es que los dramas de época tienen un público muy fiel en Netflix. Por eso, cada vez que se suma una opción al catálogo de series y películas, el éxito es asegurado.

Netflix: la película dramática basada en hechos reales con un giro increíble que se acaba de estrenar y ya es un éxito

Recientemente, la plataforma de streaming sumó una película ideal para los amantes de las grandes historias de época. Se trata de Las dos reinas, una producción con dos grandes actrices como protagonistas que cautiva a todos los usuarios.

Dentro de los grandes estrenos del catálogo de Netflix en este 2025, se encuentra este drama de época británico que no para de sumar visitas. Estrenada en 2018, esta película basada en hechos reales está irigida por Josie Rourke y cuenta con un guion de Beau Willimon.

Su título es Las dos reinas y está protagonizada por dos grandes actrices: Saoirse Ronan y Margot Robbie. Ambas se lucen como protagonistas principales en una historia atrapante y emotiva.

De qué trata Las dos reinas, la película de Netflix

La trama de esta película de Netflix se centra en una etapa de la vida de la reina María Estuardo de Escocia (Saoirse Ronan). Este drama es un relato biográfico sobre cómo fue el enfrentamiento con su prima Isabel I, quien reclamaba su derecho a la corona de Inglaterra, luego de haber quedado viuda y volver de Francia.

El dato más llamativo de esta película es que la directora se atrevió a provocar el encuentro cara a cara entre María Estuardo e Isabel I, con el objetivo de mostrar la lucha por el poder así como la vulnerabilidad de estas dos mujeres.

Esta adaptación cinematográfica varía de lo que sucedió en la realidad, ya que estas dos figuras que luchaban por ocupar el trono británico, nunca se conocieron en persona. Estas primas y rivales, jamás se cruzaron al estar separadas por la política y la geografía.

Con una duración de 2 horas y estrenada en la plataforma de Netflix el 20 de septiembre, esta película va camino a ser una de las más vistas de este 2025.

