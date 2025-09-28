Netflix continúa apostando por las series y películas asiáticas, especialmente los dramas. La plataforma de streaming tiene un amplio catálogo para todos los gustos. Entre los títulos disponibles hay una producción que es una de las historias más aclamadas por los suscriptores y está entre las más vistas del 2025.

Esta serie asiática va camino a ser uno de los dramas más vistos de todo el 2025. Además, uno de los motivos por los cuales se destaca dentro del extenso catálogo de Netflix es que está a punto de sumar una nueva temporada.

Netflix: la serie asiática llena de drama que arrasa y está entre las más vistas del 2025

Se trata de Alice in Borderland, una serie con una historia atrapante que logró conquistar a todos los suscriptores de Netflix. A pesar de haberse estrenado hace años, esta serie sigue siendo una de las más vistas y no para de sumar reproducciones, más aún con la llegada de su tercera temporada.

De qué se trata Alice in Borderland, la serie asiática de Netflix

Esta serie, considerada como una las producciones asiáticas más exitosas de Netflix, es adaptación de un famoso manga. Hasta el momento, cuenta con 16 capítulos disponibles pero falta poco para que se estrene la tercera temporada.

Alice in Borderland se sumó al catálogo de series y películas en 2020 y desde entonces es considerada como una de las mejores historias asiáticas de la plataforma.

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie, la historia se centra en: “Un fanático de los videojuegos y sus dos amigos aparecen en una realidad paralela de Tokio, donde deben superar una serie de sádicos juegos para mantenerse con vida”.

Por otra parte, Alice in Borderland tiene una propuesta muy interesante para los usuarios de la plataforma, por ejemplo, el hecho de que cada acción de riesgo, está realizada por el actor original de la serie. Sus referencias constantes a Alicia en el país de las maravillas son uno de los grandes condimentos de esta historia.

Alice in Borderland cuenta con una crítica de excelencia y, sin dudas, se ha convertido en una de las series más recomendadas de Netflix.

