Netflix: la película basada en hechos reales que impacta con una historia de supervivencia extrema contada con realismo crudo

Netflix no solo destaca dentro de su plataforma producciones propias, sino también ficciones que generaron un impacto global después de sus respectivos lanzamientos. Por tal motivo, el servicio de streaming más consumido del mundo añadió a su catálogo de ofertas una impactante película estadounidense basada en hechos reales.

El film referido se estrenó en cines durante el 2024 y, ese mismo año, Netflix lo sumó a la plataforma. Tal película dura 1 hora y 38 minutos y relata de manera explícita la desesperante situación que vivió Donn Fendler. Cabe señalar que este hecho causó todo tipo de revuelos en Estados Unidos durante el año 1939.

La cinta referenciada se llama Perdido en la montaña, pero dentro de algunas plataformas sobresale como Lost on a Mountain in Maine. Esta película de Netflix no solo fue muy bien recibida por parte de la crítica profesional, sino que además se ganó varios reconocimientos internacionales.

Netflix conquistó a su audiencia con una trama basada en hechos reales.

De qué trata la película Perdido en la montaña

Según la descripción de Netflix, esta película relata la increíble odisea de Donn Fendler, un niño de 12 años que se separa de su familia durante una excursión en el traicionero monte Katahdin. Lo que comienza como un simple extravío se convierte en una pesadilla de supervivencia de nueve días, donde el pequeño debe enfrentarse sin comida, refugio ni equipo adecuado a la naturaleza más salvaje y a sus propios miedos internos.

Mientras Donn lucha contra el hambre, las temperaturas extremas y el agotamiento físico, la película de Netflix retrata en paralelo la desesperada búsqueda liderada por su padre y cientos de voluntarios. La trama captura la angustia de una familia que se niega a aceptar lo que parece inevitable, mientras el caso se convierte en un fenómeno mediático que mantiene en vilo a toda una nación, rezando por un milagro que desafíe todas las probabilidades estadísticas de supervivencia.

El corazón de esta película de Netflix reside en la resiliencia del espíritu humano, mostrando cómo las pequeñas enseñanzas de supervivencia y la voluntad de hierro de un niño lo mantienen con vida en un entorno hostil.

La película de Netflix recomendada se llama Perdido en la montaña.

Reparto de la película Perdido en la montaña

Luke David Blumm como Donn Fendler.

Paul Sparks como Mr. Donald Fendler.

Caitlin FitzGerald como Mrs. Ruth Fendler.

Ethan Slater como Henry.

Griffin Wallace Henkel como Ryan Fendler.

Bates Wilder como Lead Ranger.

Dean Neistat como State Trooper.

Tráiler de la película Perdido en la montaña