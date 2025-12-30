Netflix: la desgarradora película basada en una historia real que transforma el dolor en memoria y te hará llorar a mares

Para crear una conexión mucho más cercana con su audiencia y despertar el interés general de los suscriptores, Netflix decidió producir películas y series basadas en historias reales. Como parte de un mismo objetivo, el servicio de streaming más consumido del mundo lanzó una propuesta audiovisual que, conmovió a millones.

La película de Netflix en cuestión se estrenó durante el año 2020 y dura 84 minutos (1 hora y 24 minutos). El drama referido relata de manera cruda la historia de María Vázquez, una mujer que decidió escribir un libro para su hijo mientras enfrentaba el cáncer.

El film se llama El cuaderno de Tomy, y tras su lanzamiento oficial, el director Carlos Sorín reveló que trabajó de la mano con las personas cercanas a María para conocer y relatar en profundidad todo lo ocurrido.

De qué trata la película El cuaderno de Tomy

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, esta película narra la historia real de María “Marie” Vázquez, una mujer joven, arquitecta y dibujante, a quien le diagnostican un cáncer de ovarios en etapa terminal. Tras una operación fallida, Marie se da cuenta de que no le queda mucho tiempo y decide enfrentar su destino de una manera única: con una honestidad brutal, un humor negro ácido y un amor incalculable.

El eje central de la trama de esta película de Netflix es el cuaderno de notas que Marie comienza a escribir para su hijo de 4 años, Tomy. Su objetivo es dejarle un manual de vida, consejos, anécdotas y dibujos para que él pueda conocerla y sentir su presencia a medida que crezca, sabiendo que ella no estará físicamente para verlo madurar.

Reparto de la película El cuaderno de Tomy

Valeria Bertuccelli como María “Marie” Vázquez.

Esteban Lamothe como Federico.

Mauricio Paniagua como Juan.

Malena Pichot como Maru.

Julián Sorín como Tomás “Tomy”.

Diego Reinhold como Hernán.

Carla Quevedo como Joy.

Mónica Antonópulos como Vero.

