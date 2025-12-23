Netflix: la nueva serie surcoreana que devela el lado más oscuro del K-Pop y promete ser un éxito mundial

Durante las últimas horas, Netflix se impuso con el lanzamiento oficial de una nueva serie surcoreana. La ficción en cuestión rápidamente destacó en las tendencias mundiales, lo cual podría ser un indicio del éxito que recaudará antes que finalice el año.

La nueva serie comenzó a transmitirse en un principio por ENA y Genie TV dentro de Corea, luego llegó a Netflix para su difusión mundial. Esta propuesta audiovisual tendrá 12 capítulos en total de los cuales estrenarán 2 cada semana.

La serie originalmente se llama 아이돌아이, pero en la plataforma de Netflix figura como Mi ídolo. En cuanto a la trama se refiere, dentro de esta destacan significativamente los elementos de comedia romántica, misterio, suspenso y drama legal.

La nueva serie de Netflix tendrá 12 capítulos en total.

De qué trata la serie Mi ídolo

Según la reseña que figura en Netflix, esta serie sigue la vida de Maeng Se-na, una abogada de élite cuya fachada de perfección oculta una doble vida peligrosa: es la líder de un club de fans de un “idol” del K-pop, un secreto que podría destruir su reputación en un segundo.

La trama de la nueva serie de Netflix explota cuando Do Ra-ik, el ídolo al que ella idolatra, es arrestado bajo una acusación de asesinato. La traición y el deseo se entrelazan cuando Se-na decide tomar la defensa del cantante, sumergiéndose en un laberinto de mentiras donde el peligro acecha en cada rincón de la industria del entretenimiento.

Entre dilemas morales y giros impactantes, la serie muestra cómo la búsqueda de la verdad se vuelve una carrera mortal contra el tiempo. La protagonista deberá enfrentar desafíos abismales para demostrar la inocencia de su ídolo, mientras descubre que la persona que tanto ama podría ser, en realidad, un monstruo oculto tras una sonrisa perfecta.

La nueva serie de Netflix se llama Mi Ídolo.

Reparto de la serie Mi ídolo

Choi Soo-young como Maeng Se-na.

Kim Jae-young como Do Ra-ik.

Choi Hee-jin como la sofisticada Hong Hye-ju.

Kim Hyun-jin como Park Choong-jae.

Jo Wan-ki como Kim Ki-wook.

Jeong Man-sik como Geum Bo-sang.

Tráiler de la serie Mi ídolo