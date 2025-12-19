Netflix: la nueva película de Luis Gerardo Méndez que sobresale dentro de las tendencias y promete ser un éxito mundial

Después de los grandes estrenos que se han reproducido de manera significativa dentro de la plataforma, Netflix decidió lanzar una película mexicana que dura 107 minutos, lo que equivale a 1 hora con 47 minutos. Tras el debut de esta nueva cinta, las críticas favorables empezaron a llegar, hecho que generó su destaque en las tendencias globales.

El film de Netflix es una adaptación mexicana de la exitosa comedia argentina “Tiempo de valientes” de Damián Szifron. Claro que, para esta nueva apuesta audiovisual, el servicio de streaming hizo algunos arreglos en la trama y el titular.

La nueva película o adaptación de Netflix se llama La hora de los valientes, y dentro de su trama principal, figuran los elementos de comedia, acción y suspenso.

De qué trata la película La hora de los valientes

Según la reseña ofrecida por Netflix, la película sigue de cerca la vida de Mariano Silverstein, un psicólogo que, tras causar un accidente de tránsito, se ve obligado a cumplir una sentencia comunitaria poco convencional: debe hacerse cargo de la salud mental de un policía profundamente perturbado por un pasado lleno de violencia y secretos.

Lo que comienza como una serie de sesiones de terapia forzadas dentro de la película, se convierte en un desastre total cuando ambos se ven arrastrados al centro de una conspiración criminal. Entre traiciones, persecuciones y situaciones límite, Mariano tendrá que usar todo su ingenio para sobrevivir mientras intenta redimir a un hombre que parece haberlo perdido todo.

La película de Netflix mexicana explora la supervivencia en un entorno hostil donde nadie es quien parece ser. Las escenas son tan impactantes que te mantendrán en un estado de shock constante, convirtiendo esta cinta en el fenómeno capaz atraparte de principio a fin.

Reparto de la película La hora de los valientes

Luis Gerardo Méndez, como Mariano Silverstein.

Verónica Bravo, como la oficial García.

Yara Palma, como la detective Salazar.

Daniel Haddad, como el jefe de policía.

Alfonso Borbolla, como el inspector Torres.

Andrea Portal, como Lucía Silverstein.

Guillermo “Memo” Villegas, como el Díaz.

Mauricio Isaac, como el fiscal.

