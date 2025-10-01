Netflix: la nueva película alemana que sacudió a todos con su trama y se convirtió en un éxito total

Los estrenos que se han hecho en la pantalla de Netflix durante el 2025 han acertado en su totalidad y una película en particular da constancia de ese hecho. La producción que, a continuación, se recomendará en este artículo se estrenó durante el mes de abril del año en curso.

La película que hoy se puede ver a través del servicio de streaming más consumido del mundo, dura 109 minutos y, tras su lanzamiento, alcanzó el primer lugar en las listas de popularidad de Netflix en 79 países.

La película de Netflix sugerida se estrenó durante el 2025.

No obstante, Netflix destacó que la producción en cuestión se convirtió en la película alemana más exitosa de toda la plataforma, ya que acumuló más de 83 millones de vistas en tan solo seis semanas.

La película referida se llama Exterritorial y dentro de la trama combina perfectamente la acción, el suspenso, las traiciones políticas y los dramas sociales.

De qué se trata Extraterritorial, la nueva película de Netflix que todos están viendo

Extraterritorial sigue de cerca la historia de Sara Wulf, una renombrada exsoldado de las fuerzas especiales que pone su vida en riesgo luego de que su único hijo fuera secuestrado dentro del consulado estadounidense, en Frankfurt.

Las autoridades correspondientes del consulado siguen todos los lineamientos correspondientes para encontrar al menor, pero mientras transcurre el tiempo, la protagonista de Netflix empieza a dudar de todos a su alrededor.

La nueva película de Netflix es alemana.

Como exsoldado, Sara reconoce que en el consulado no le dicen la verdad sobre la desaparición de su hijo y, es por ello que empieza a investigar por su cuenta. Desde entonces, la protagonista de Extraterritorial enfrenta peligros mortales, conspiraciones suicidas y situaciones que ponen en peligro su vida.

Al final de la trama, Sara logra esclarecer la situación, pero debe pagar un costo muy alto por ello. La película de Netflix recomendada sin duda alguna, merece su éxito, debido a la impecable trama que relata y las imágenes tan vividas que allí se destacan.

TRÁILER