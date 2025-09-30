Netflix: la miniserie británica de 4 capítulos que te hará estremecer y dejó al mundo en shock

Las miniseries de Netflix destacan de manera significativa en la pantalla chica por los relatos que son narrados en pocos capítulos, lo que hace que el espectador pueda entretenerse sin perder demasiado tiempo durante su día a día.

Es por ello que, Netflix no ha dejado de sumar nuevas y viejas ofertas a su catálogo, para así cumplir con los gustos y preferencias de su audiencia. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando la plataforma en cuestión empezó a destacar, nuevamente, una miniserie estrenara durante el 2022.

La miniserie que se mencionará dentro de este artículo es británica, fue creada por el famoso Steven Moffat y producida por BBC One en el Reino Unido, pero debido a su impacto en la pantalla chica, su difusión global se acordó a través de Netflix.

También, hay que resaltar que la producción de Netflix sugerida complementa perfectamente lo que es la intriga psicológica, los crímenes de suspenso y las tensiones propias de una narrativa que fue creada con el fin de generar todo tipo de reacciones.

De qué trata Inside Man, la miniserie de Netflix que todos están viendo

Desde dentro o, como originalmente se llama, Inside Man, sigue la vida de Jefferson Grieff, un prisionero que fue condenado a muerte en Estados Unidos por asesinar a su esposa.

El condenado en cuestión posee una habilidad única de resolver misterios y, es por ello que, desde el corredor de la muerte, ayuda a una periodista llamada Beth Davenport, a investigar la misteriosa desaparición de su amiga.

Mientras la historia se desarrolla con mucho misterio y tensión, un vicario inglés llamado Harry Watling, queda sumergido en una peligrosa situación que se conecta de manera directa con los personajes ya mencionados.

La miniserie de Netflix de 4 capítulos tiene giros inesperados, drama, misterio y escenas realmente impactantes que no permitirán que desvíes la mirada de la pantalla ni por un segundo.

Por eso y más, la producción de Netflix sugerida se posiciona dentro de las tendencias globales pese al tiempo que tiene de haber sido estrenada.

TRÁILER