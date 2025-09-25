Netflix: la nueva miniserie de 3 capítulos que enloqueció a todos y rápidamente se posicionó entre las más vistas

Para complacer a toda su audiencia, Netflix ofrece dentro de su plataforma una variedad significativa de series y películas. La fama o el reconocimiento que ganan las producciones está relacionado con las tendencias que, contantemente, impactan en la web.

Actualmente, todo parece indicar que el nivel de búsquedas para con las series y películas de suspenso incrementó. Por tal motivo, Netflix focalizó sus estrenos en producciones que se relacionaran con el ya mencionado género.

La nueva producción de Netflix es un thriller político.

Para nivelarse con las tendencias actuales, Netflix estrenó el pasado 12 de septiembre una miniserie de suspenso que cuenta con solo 3 capítulos. Además, desde la plataforma destacan que fue producida en Argentina.

Después, Netflix también subrayó que, aunque el suspenso dentro de la miniserie se posiciona como el gran protagonista, tal propuesta tiene tintes de drama o thriller político que se centran principalmente en el exceso de poder y la corrupción.

De qué trata Las maldiciones, la nueva miniserie de Netflix

Las maldiciones es una miniserie de Netflix que se centra en la historia de una poderosa familia de renombre que queda envuelta en las ambiciones, los secretos y la corrupción.

Por supuesto que, los problemas se visibilizan de manera significativa cuando ocurre un secuestro inesperado, ya que el mismo desatará las traiciones entre los miembros de la familia referida, revelará los pactos oscuros que se habían hecho en el pasado y subrayará qué tipo de relación tiene el poder político y económico con todo lo sucedido.

La miniserie de Netflix tiene solo 3 episodios.

Cada personaje de la nueva miniserie de Netflix enfrentará sus propios desafíos con dilemas morales, juegos de lealtad, supervivencia y ambición. Al final, la producción te invita a reflexionar sobre las “maldiciones” hereditarias que traen consigo consecuencias inevitables para aquellos que deberán enfrentarlas a corto y largo plazo.

Sin duda alguna, la nueva oferta de Netflix no solo te enganchará en cuestión de minutos, sino que, además, te permitirá disfrutar de la misma en poco tiempo. Esto por la manera en la que decidieron resumir la historia en tan solo 3 capítulos.

TRÁILER