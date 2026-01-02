Netflix: la nueva dramática miniserie argentina de 6 capítulos que está en la boca de todos y promete ser un éxito mundial

Con el fin de impulsar las producciones argentinas de manera intensa durante el 2026, Netflix estrenó este 1 de enero una serie que, tras su lanzamiento oficial, no ha dejado de recibir críticas positivas. La ficción en cuestión tiene 6 capítulos en total y, dentro de su trama, combina elementos de suspenso, comedia y drama criminal.

La nueva producción argentina de Netflix se llama El tiempo de las moscas y no está basada en hechos reales, es una prometedora adaptación de la novela homónima de Claudia Piñeiro. Además, para la historia, también integraron partes del trabajo realizado por la misma autora en el texto “Tuya”.

La nueva serie argentina de Netflix tiene 6 capítulos en total.

De qué trata la nueva serie de Netflix, El tiempo de las moscas

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama principal de la serie se focaliza en la vida de Inés, quien tras cumplir quince años de prisión por asesinar a la amante de su exmarido, recupera su libertad en un mundo que ya no reconoce. Junto a su inseparable amiga “La Manca”, intentan montar un negocio de fumigación, pero pronto se ven arrastradas a un gran conflicto cuando aceptan un encargo que resulta ser una trampa mortal llena de traición y peligro.

Este es un relato sobre el deseo de empezar de nuevo y los desafíos de una sociedad que no perdona. Entre sospechas de asesinato y un pasado que las acecha como sombras, las protagonistas de la serie de Netflix deberán convertirse en detectives de su propia supervivencia, enfrentando una red de mentiras que pondrá a prueba su lealtad en una intriga constante.

Sin duda, es una obra impactante que no puedes ignorar; su ritmo vertiginoso y sus actuaciones de lujo aseguran que te atrapará de principio a fin. Al ser capítulos cortos, se puede ver rápidamente durante el fin de semana, convirtiéndose en el plan perfecto para quienes buscan una historia potente y adictiva.

La nueva serie de Netflix se llama El tiempo de las moscas.

Reparto de la serie El tiempo de las moscas

Carla Peterson como Inés Lamas.

Valeria Lois como Susana Bonar.

Nancy Dupláa como Mariana Suárez.

Osqui Guzmán como Rody.

Carlos Belloso como el Dr. Ortiz.

Jimena Anganuzzi como Trinidad.

Diego Velázquez como Ricardo Donato.

Julia Dorto como Laura Pereyra.

Diego Cremonesi, Lola Berthet y la participación especial de la autora Claudia Piñeiro.

Tráiler de la serie El tiempo de las moscas