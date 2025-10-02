Netflix: la miniserie que revela los secretos y el poder familiar detrás del imperio cervecero más famoso del mundo

Los estrenos en Netflix no han dejado de impactar al rededor del mundo por las excelentes producciones que se proyectan a través de la pantalla chica. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando el servicio de streaming referido lanzó una nueva miniserie que dejó a todos en shock.

La serie que a continuación se recomendará en este artículo cuanta con 8 capítulos y se estrenó el 25 de septiembre del año en curso. Además, Netflix menciona que esta nueva oferta es de origen británico e irlandés.

La serie de Netflix se estrenó el 25 de septiembre.

En cuanto a la producción de la miniserie se refiere, la creación de la misma estuvo a cargo de Steven Knight, después, la dirección la encabezó Tom Shankland y, quien finalmente dirigió los episodios, fue Mounia Akl.

Como si lo antes mencionado fuera poco, desde Netflix subrayan que la serie se centra en un drama histórico y biográfico de la familia real Guinness, misma que creó el imperio cervecero Guinness.

De qué trata La casa Guinness, la serie de Netflix que todos están viendo

La casa Guinness relata la historia de la familia Guinness. Puntualmente, se centran en visibilizar los hechos que transcurrieron después de la muerte de Benjamín Guinness, que se dio durante el año 1868.

De acuerdo con las escenas mostradas a través de la pantalla de Netflix, la miniserie muestra la vida de los cuatro hijos de Benjamín, quienes, tras la muerte de su padre, luchan por apoderarse del control total de la cervecera familiar.

La serie de Netflix recomendada cuenta con solo una temporada.

Durante la guerra familiar que se crea en La casa Guinness, la situación se vuelve aún más caótica cuando los secretos, tensiones y traiciones se intensifican y generan un quiebre interno que amenaza con romper el vínculo que tenían los hermanos.

La miniserie de Netflix fue ambientada en la famosa Irlanda del siglo XIX, y por supuesto que remarca de forma impecable como el conflicto por el poder y la ambición puede llegar a destruir familias. Aunque, los hechos en La casa Guinness son impredecibles, ya que la historia misma de la que se habla se remonta a lo que fue y es el imperio cervecero más renombrado del mundo.

TRÁILER